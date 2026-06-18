กอช.ผนึกทรูมันนี่ปูพรมสวัสดิการบำนาญสู่แรงงานนอกระบบ-รัฐสมทบสูงสุด 1,800 บาทต่อปี

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยกระดับความมั่นคงทางการเงิน ผนึกกำลัง True Moneyเปิดตัวแคมเปญ"ออมง่ายๆ ได้คืนทันที" ชวนนักเรียน นักศึกษา แรงงานนอกระบบ พ่อค้าแม่ค้า และฟรีแลนซ์ เริ่มต้นวางแผนเกษียณ สำหรับสมาชิก กอช. ออมเงินครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชัน True Money รับ 50 True Money Coins ทันที พร้อมรับสวัสดิการสมทบจากภาครัฐสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ
ดร. เพ็ชร ชินบุตร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า การร่วมมือกับ True Money ครั้งนี้ จะช่วยให้การออมกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและง่ายกว่าที่เคย ด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ให้กลายเป็นความมั่นคงที่เริ่มได้เพียงปลายนิ้ว สอดคล้องเป้าหมายหลักของ กอช. คือการสร้างหลักประกันเงินบำนาญให้แก่ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการจากรัฐ
ทั้งนี้ การออมกับ กอช. ผ่าน True Money ไม่เพียงแต่เป็นการเก็บออมเพื่ออนาคตสำหรับแรงงานนอกระบบ แต่ยังได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 4 ต่อ
ต่อที่ 1 รับเงินสมทบจากรัฐ เริ่มต้นออมขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง สูงสุด 30,000 บาทต่อปี รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ (ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี*)
ต่อที่ 2 บำนาญตลอดชีพ โอกาสรับเงินบำนาญสูงสุดถึง 12,000 บาทต่อเดือน*
ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษี เงินออมกับ กอช. สามารถไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน สูงสุด 30,000 บาทต่อปี*
ต่อที่ 4 โปรโมชันพิเศษ สมาชิก กอช. ส่งเงินออมครั้งแรก ขั้นต่ำเพียง 50 บาท ผ่าน TrueMoney รับฟรี 50 True Money Coins
"ออมกอช. ผ่านแอป True Money สมัครง่ายใน 3 นาที สมาชิกปัจจุบันเชื่อมบัญชีได้ในคลิกเดียว ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ออมสบายเริ่มต้น 50 บาท ไม่เป็นภาระทางการเงิน เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยแต่สม่ำเสมอ ยืดหยุ่นสูง ออมได้ทุกเวลา ออมกี่ครั้งต่อเดือนก็ได้ตามความสะดวก โปร่งใส 24 ชั่วโมง ตรวจสอบยอดเงินออม ยอดเงินสมทบ และติดตามข้อมูลได้ผ่านแอปฯ"
สำหรับแคมเปญ “ออมครั้งแรก รับ 50 คอยน์”เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2569 ผู้ที่มีบัญชี TrueMoney และไม่เคยออมเงิน กอช. ผ่านแอปฯ มาก่อน เพียงทำรายการออมเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 50 บาท จะได้รับ 50 TrueMoney Coins เข้าบัญชีทันทีหลังทำรายการสำเร็จ (จำกัด 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์) ซึ่ง True Money Coins สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ แลกเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน, แลกคูปองส่วนลดจากร้านค้าและบริการชั้นนำทั่วประเทศ, แลกรับสิทธิพิเศษ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
"เราเชื่อว่าความมั่นคงในวัยเกษียณไม่ควรเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ แคมเปญนี้จึงเป็นมากกว่าการส่งเสริมการออม แต่เป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องแรงงานนอกระบบไทยทั่วประเทศ"