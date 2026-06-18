วิจัยกสิกรฯชี้เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด-เก็งทรงตัวระดับเดิมจนสิ้นปี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed)มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% ในการประชุม FOMC วันที่ 16-17 มิ.ย 2569 พร้อมส่งสัญญาณให้ความสำคัญกับเสถียรภาพด้านราคาและกังวลเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ Fed ส่งสัญญาณเข้มงวด (Hawkish) และแตกต่างกันขึ้น โดยกรรมการ 9 คนมองว่าควรปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้ง ขณะที่อีก 8 คนมองว่าควรคงดอกเบี้ย และ 1 คนมองควรปรับลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้
นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงของ Fed ภายใต้การนำของ Kevin Warsh โดยลด Forward Guidance และไม่ส่งสัญญาณดอกเบี้ยล่วงหน้ามากนัก รวมถึงตั้งคณะทำงานทบทวนกรอบนโยบายและงบดุลของ Fed ส่งผลให้ Fed มีแนวโน้มเร่งลดขนาดงบดุล (QT) ในระยะข้างหน้า
อย่างไรก็ดี แม้ Fed ส่งสัญญาณเข้มงวด (Hawkish) มากขึ้น แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังให้น้ำหนักกรณี Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50-3.75% ตลอดช่วงที่เหลือของปี 2569 ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มทยอยคลี่คลาย แต่มองยังมีความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้ง หากแรงกดดันเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาด