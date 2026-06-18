โบรกชู GPSC-GULF-BGRIM รับอานิสงส์ ก.พลังงานจ่อรื้อโครงสร้างค่าไฟ-เล็งเก็บอัตราพิเศษกลุ่ม Data Center

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า รัฐบาลเตรียมเข้ามากำกับดูแลโครงการ EEC โดยตรง พร้อมกำหนดให้การพัฒนา Data Center เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของประเทศ โดยมีเป้าหมายผลักดัน EEC ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center และอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค สะท้อนทิศทางการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีมูลค่าเพิ่มสูง
โดยภาครัฐมองว่าอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ เช่น Data Center และ Food Hub จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าอุตสาหกรรมหนักแบบดั้งเดิมที่ใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟประเภทใหม่สำหรับ Data Center โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบการรับภาระต้นทุนระบบไฟฟ้าบางส่วน เช่น ต้นทุน LNG และ AP แทนการผลักภาระไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานเตรียมเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยทบทวนสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าบางประเภท รวมถึงกลไก Availability Payment (AP) และสมมติฐานการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่อาจสูงเกินจริงในอดีต เพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชน พร้อมมีแนวคิดนำกำไรของ กฟผ. มาช่วยลดภาระค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือน และชะลอแนวคิดการจัดเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดออกไปก่อน
DAOL มีมุมมองเป็นกลางต่อข่าวดังกล่าว เนื่องจากมีทั้งปัจจัยบวกและลบ โดยการผลักดัน Data Center และการพัฒนา EEC เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค ถือเป็นปัจจัยบวกต่ออุปสงค์ไฟฟ้าระยะยาว และเป็น New S-Curve ของกลุ่มโรงไฟฟ้า
ขณะที่การทบทวน AP และโครงสร้างค่าไฟอาจเป็น Overhang ต่อ Sentiment ของกลุ่ม SPP และ IPP ในระยะสั้นจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ
อย่างไรก็ตามผลกระทบเชิงพื้นฐานยังจำกัด เนื่องจากมาตรการส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาและอาจต้องใช้เวลาอีก 6-12 เดือนกว่าจะเห็นความชัดเจน โดยมอง GPSC, GULF และ BGRIM เป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากธีม Data Center เนื่องจากมีฐานลูกค้าอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานรองรับอยู่แล้ว
ทั้งนี้ ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" GPSC ที่ราคาเป้าหมาย 47.00 บาท และ BGRIM ที่ราคาเป้าหมาย 17.00 บาท