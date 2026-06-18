หุ้นปิดเช้าลบ 1.44 จุด แบงก์-ประกันดีดรับเฟดส่งซิกขึ้นดอกเบี้ย แต่ยังรอลุ้นสหรัฐ-อิหร่านเซ็น MOU

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,585.63 จุด ลดลง 1.44 จุด (-0.09%) มูลค่าซื้อขายราว 44,507 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าเคลื่อนไหวกรอบแคบทั้งแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,596.44 จุด และจุดต่ำสุด 1,584.14 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ปัจจัยแวดล้อมผสมผสาน โดยเมื่อคืนนี้แม้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด แต่ส่งสัญญาณโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ ส่งผลให้หุ้นที่ได้รับอานิสงส์ อาทิ กลุ่มธนาคารและประกันปรับตัวขึ้นมา สลับแรงขายหุ้นใหญ่บางตัว โดยเฉพาะตัวที่รับประโยชน์จากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ มองว่าภาพรวมตลาดยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามาขับเคลื่อน แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าจะยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อไป ระหว่างที่นักลงทุนรอติดตามว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯและอิหร่านจะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยุติสงครามในวันศุกร์นี้หรือไม่ โดยให้กรอบแนวรับ 1,574-1,580 จุด และแนวต้าน 1,590-1,595 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,307.42 ล้านบาท ปิดที่ 142.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,346.61 ล้านบาท ปิดที่ 347.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,255.83 ล้านบาท ปิดที่ 36.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,799.47 ล้านบาท ปิดที่ 206.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,493.63 ล้านบาท ปิดที่ 176.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท