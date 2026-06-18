TIDLOR ติดอันดับ Fortune Southeast Asia 500

" ติดล้อ โฮลดิ้งส์ " ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นนำ ที่มีรายได้สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2569 จาก Fortune Southeast Asia 500 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านของเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นางอาฑิตยา พูนวัตถุ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของกลุ่ม Tidlor Holdings ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจนายหน้าประกันภัย ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการสร้างโอกาสทางการเงินและการเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยให้กับคนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
สำหรับการจัดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Fortune ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยพิจารณาจากรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหลากหลายอุตสาหกรรม ที่มีผลประกอบการสูงสุด 500 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่ม Tidlor Holdings ยังคงรักษาตำแหน่งได้ดีอย่างต่อเนื่องในลำดับที่ 360
กลุ่ม Tidlor Holdings มุ่งสู่การเป็น The Leading Financial Inclusion Service Provider ผู้นำด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com