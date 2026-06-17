SpaceX ประกาศซื้อกิจการ Cursor สตาร์ทอัพเครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI มูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ในรูปแบบแลกหุ้นทั้งหมด หลังเพิ่งเปิดซื้อขายในตลาดหุ้น Nasdaq ได้ไม่กี่วัน ดันราคาหุ้น SpaceX แตะระดับสูงสุดใหม่ที่กว่า 210 ดอลลาร์ต่อหุ้น พร้อมผลักมูลค่าบริษัทพุ่งแตะเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์
ดีลดังกล่าวถูกเปิดเผยผ่านแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันอังคาร SpaceX ระบุว่าบริษัทได้ใช้สิทธิ์ซื้อกิจการ Cursor โดยผู้ถือหุ้นของ Anysphere ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Cursor จะได้รับหุ้น SpaceX Class A แทนการรับเงินสด คาดว่าดีลจะปิดได้ในไตรมาส 3 ปี 2569 หลังผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
Cursor ก่อตั้งในปี 2565 โดย ไมเคิล ทรูเอลล์ (Michael Truell) และเพื่อนร่วมรุ่นจาก MIT อีก 3 คน ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ณ เดือนมิถุนายน 2569 บริษัทมีรายได้จากฝั่งองค์กรต่อปีอยู่ที่ราว 2,600 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นว่าเครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI ได้หยั่งรากลึกในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กรแล้วอย่างจริงจัง ก่อนที่ SpaceX จะยื่นข้อเสนอ Cursor กำลังอยู่ระหว่างระดมทุนรอบใหม่มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ที่จะประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์
ประเด็นหลักของดีลนี้ ย้อนไปถึงเดือนเมษายน เมื่อ SpaceX เซ็นสัญญาให้สิทธิ์ซื้อ Cursor แบบ exclusive โดยมีเงื่อนไขว่าหากไม่ซื้อจะต้องจ่ายค่าปรับ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ฝ่าย SpaceX เลือกใช้สิทธิ์นั้นในวันที่ 16 มิถุนายน และลงนามสัญญาควบรวมกิจการกับ Anysphere และบริษัทลูก X67 ในที่สุด
SpaceX ยืนยันว่าแผนก AI ของบริษัทซึ่งก่อนหน้านี้คือ xAI และได้ควบรวมเข้ากับ SpaceX ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 กำลังร่วมกันฝึกโมเดล AI กับ Cursor มาหลายเดือนแล้วบนระบบ Colossus supercomputing โมเดลดังกล่าวมีแผนเปิดตัวใน Cursor และ Grok Build เร็วๆ นี้
การเข้าซื้อ Cursor ถือเป็นหมากสำคัญที่ SpaceX วางเพื่อไล่ตาม OpenAI และ Anthropic ในสงครามเครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนา ดีลนี้ยังสะท้อนให้เห็นความต้องการที่พุ่งสูงในตลาดเครื่องมือ AI เพื่อการเขียนโค้ด ซึ่งกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม Cursor เองก็ไม่ได้ปราศจากเงาของข้อถกเถียง โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เจเรมี เครน (Jeremy Crane) ผู้ก่อตั้ง PocketOS ออกมาเปิดเผยว่า AI agent ที่ขับเคลื่อนโดย Cursor ลบฐานข้อมูลทั้งหมดของสตาร์ทอัพภายในเวลาเพียง 9 วินาที เหตุการณ์นี้กลายเป็นกรณีศึกษาที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI agents ที่ได้รับสิทธิ์เกินความจำเป็น
สำหรับนักลงทุนและภาคธุรกิจในไทย ดีลนี้เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่า AI สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยุคใหม่ที่มีมูลค่ามหาศาล บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่พร้อมจ่ายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตลาดเพื่อควบคุม ecosystem ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นทิศทางที่ผู้ประกอบการไทยที่ใช้หรือพึ่งพาเครื่องมือเหล่านี้ควรติดตามอย่างใกล้ชิด