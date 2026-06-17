1600 จุด..หุ้นไทยวิ่งไกลเกินไป / สุนันท์ ศรีจันทรา

ข่าวดีชิ้นใหญ่ การเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ปลุกให้ตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งทะยานขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐที่สร้างจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ตลาดหุ้นไทยกลับไม่ตอบรับ และอยู่ในสภาพทรง ๆ ทรุด ๆ ไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1600 จุดได้ ทำให้เกิดคำถามว่า เหตุใดหุ้นจึงไม่วิ่ง
แม้เป้าหมาย 1600 จุดอยู่แค่เอื้อม แต่ไม่มีแรงซื้อขับเคลื่อนดัชนีให้เดินหน้าต่อ และหุ้นยักษ์ใหญ่ บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีก็เริ่มแผ่วลง ราคาไม่ดีดตัวตามกระแสหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลกที่ยังคงร้อนแรงอยู่
2 รอบแล้วที่ดัชนีพุ่งทะลุขึ้นไปยืนเหนือ 1600 จุด แต่ต้องถอยกลับลงมาทุกครั้ง เพราะถูกเทขายทำกำไร ทั้งจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนต่างชาติ
ดัชนีและหุ้น DELTA อาจกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน คือเริ่มถึงจุดเต็มอิ่ม ราคาร้อนแรงมากเกินไป จนนักลงทุนไม่กล้าไล่ราคา เพราะกลัวความเสี่ยงในความผันผวน และนอกเหนือจากการเจรจาหยุดยิง ก่อนเริ่มเปิดช่องแคบฮอร์มุซในวันศุกร์นี้แล้ว ตลาดหุ้นไม่มีข่าวดีหรือปัจจัยหนุนใดเข้ามากระตุ้น
สงครามตะวันออกกลางกำลังปิดฉาก นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทโบรกเกอร์แทบทุกสำนัก มีมุมมองในทิศทางเดียวกันว่า นักลงทุนต่างชาติจนขนเงินกลับเข้ามาไล่ซื้อหุ้นไทย แต่ปรากฏว่าต่างชาติยังทยอยขายหุ้นออก และไม่ได้กลับมาซื้ออย่างมีนัยสำคัญ
ยอดซื้อสุทธิสะสมของนักลงทุนต่างชาตินับจากต้นปี มีเพียง 24,822 ล้านบาทเท่านั้น เทียบไม่ได้กับ 3 ปีก่อนหน้าที่มียอดขายหุ้นออกรวมกว่า 4.5 แสนล้านบาท
ถ้าต่างชาติไม่กลับเข้ามาลงทุน โอกาสที่ดัชนีจะวิ่งไปไกลกว่า 1600 จุดมีความเป็นไปได้น้อยมาก เพราะปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นเปราะบาง ภาวะเศรษฐกิจยังซบเซาขนาดหนัก กำลังซื้อผู้บริโภคตกต่ำ ธุรกิจทยอยปลดพนักงานเพื่อประคองตัวให้รอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ดัชนีนับจากต้นปีปรับตัวขึ้นแล้วประมาณ 320 จุด หรือปรับตัวขึ้นประมาณ 20% และติดอันดับต้น ๆ ของตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ความคึกคักสดใสของตลาดหุ้นสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ดัชนีถูกจำกัดเพดานด้านบนไว้ที่ระดับ 1600 จุดเท่านั้น
เช่นเดียวกับราคาหุ้น DELTA ซึ่งไปชนจุดสูงสุดที่ 372 บาท ก่อนถูกเทขายจนปักหัวลง
แม้ฝ่ายวิจัยโบรกเกอร์หลายสำนักได้ปรับประมาณการเป้าหมายดัชนีปลายปีนี้ใหม่ หลังจากสงครามตะวันออกกลางคลี่คลาย โดยคาดว่าจะพุ่งไปเฉียด 1700 จุด แต่สมมุติฐานบนโลกสวยต้องมี 2 ปัจจัยใหญ่สนับสนุน คือ เศรษฐกิจต้องกระเตื้องขึ้น และนักลงทุนต่างชาติต้องกลับมาจริง
แต่ครึ่งปีแรกกำลังจะผ่านพ้นไป ยังไม่มีสัญญาณว่าต่างชาติจะยกทัพใหญ่ ขนเงินมาตะลุยไล่ซื้อหุ้นคืน ส่วนภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ทุกคนสามารถสัมผัสกับความตกต่ำซบเซาสุดขีดได้
การที่ดัชนีสามารถเหวี่ยงขึ้นมายืนใกล้ระดับ 1600 จุดได้ ถือว่าตลาดหุ้นไทยมาไกลเกินความคาดหมาย ถ้าไปต่อไกลกว่านี้ จะมีความเปราะบางด้านปัจจัยพื้นฐานรองรับมากขึ้น
ถ้าทะลุผ่าน 1600 จุดขึ้นมาอีก นักลงทุนรายย่อยในประเทศน่าจะรู้ดีว่าควรวางกลยุทธ์อย่างไร
เพราะระดับแถว 1600 จุดทีไร รายย่อยเผ่นก่อนเสมอ และไม่มีใครอยากเสี่ยงตายหุ้นที่เข้าเขตแดนแรงเกินเหตุ