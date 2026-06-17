ตลท.ประกาศหุ้นเข้า SET100-SET50 รอบใหม่ เริ่ม 1 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับการคำนวณดัชนี SET50 / SET50FF / SET100 / SET100FF /sSET / SETCLMV / SETESG SETHD และ SETWB
โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2569)
ดัชนี SET50/ SET50FF มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บมจ. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) (MRDIYT) บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) บมจ. การบินไทย (THAI)
ดัชนี SET100/ SET100FF มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) (MRDIYT) บมจ. การบินไทย (THAI) บมจ. ไทยคม (THCOM) บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)
ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 15 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP) บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (CKP) บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART) บมจ. อสมท (MCOT) บมจ. โมโน เน็กซ์ (MONO) บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD)
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บมจ. กลุ่มสมอทอง (SMO) บมจ. เอสพีซีจี (SPCG) บมจ. ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) บมจ. เงินเทอร์โบ (TURBO) บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ)
ดัชนี SETCLMV มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 5 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (KCG) บมจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 (SCAP) บมจ. การบินไทย (THAI) บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) บมจ. น้ำมันพืชไทย (TVO)
ดัชนี SETESG มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 5 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บีบีจีไอ (BBGI) บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (KCG) บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) บมจ. ศรีวิชัยเวช วิวัฒน์ (VIH)
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ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA)
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ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) (MRDIYT) บมจ. พริมา มารีน (PRM) บมจ. การบินไทย (THAI)
การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569
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