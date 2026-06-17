หุ้นปิดลบ 0.98 จุดแรงขาย DELTA นำตลาดหลังเกิน Cap-weighted จับตาท่าทีประธานเฟดคนใหม่

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,587.07 จุด ลดลง 0.98 จุด (-0.06%) มูลค่าซื้อขาย 63,789.15 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีแกว่งตัวผันผวนส่วนใหญ่เคลื่อนไหวแดนลบ โดยจุดต่ำสุด 1,574.14 จุด และจุดสูงสุด 1,590.04 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 318 หลักทรัพย์ ลดลง 139 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 209 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวผันผวนอิงทางลง แต่มีแรงพยายามยามฟื้นตัวบ้าง โดยมีแรงขาย DELTA ตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีโลกที่ร้อนแรงขึ้นมา และเข้าสู่ช่วงปิดงบไตรมาส 2 วันนี้เห็นภาพการปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันที่ปรับ DELTA ออก จากเกินเกณฑ์ Cap-Weighted มากกว่า 10%
นอกจากนี้ตลาดรอดูผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)คืนนี้ โดยคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย แต่ให้ความสำคัญกับถ้อยแถลง-ท่าทีต่อนโยบายการเงินของนายเควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ซึ่งเข้าประชุมครั้งแรก และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่อดีตประธานเฟดมานั่งเป็นกรรมการร่วมด้วย
อีกทั้ง ตลาดหุ้นไทย Vauation เริ่มตึงตัว ใกล้ดัชนี 1,600 จุด Forward P/E 15.9 เท่า ทำให้ upsideจำกัด
แนวโน้มตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้ ขึ้นอยู่กับการประชุมเฟด หากมีการส่งสัญญาณ Hawkish ที่จากเดิม Dot Pot แสดงแนวโน้มดอกเบี้ยปีนี้จะปรับลง 1 ครั้ง มาปรับเป็นไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย ทำให้ตลาดหุ้นตึงตัว จึงมองว่าตลาดน่าจะแกว่งออกด้านข้าง พร้อมให้แนวรับแรก 1,570 จุด แนวรับถัดไป 1,555 จุด แนวต้านที่ 1,596, 1,606 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,981.74 ล้านบาท ปิดที่ 347.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,368.38 ล้านบาท ปิดที่ 205.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,226.56 ล้านบาท ปิดที่ 134.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,192.62 ล้านบาท ปิดที่ 142.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,083.68 ล้านบาท ปิดที่ 35.75 บาท ลดลง 0.25 บาท