Binance โต้ข่าวถูก EU ฉีกใบอนุญาต เตือนสภาพคล่องคริปโตส่อวูบ

Binance ออกโรงปกป้องสถานะใบอนุญาตประกอบธุรกิจในสหภาพยุโรป ท่ามกลางกระแสข่าวลือหนาหูว่าหน่วยงานกำกับดูแลเตรียมปัดตกคำขอ แพลตฟอร์มคริปโตยักษ์ใหญ่เตือนว่าการกีดกันครั้งนี้อาจบีบให้ต้องลดขนาดธุรกิจลง ผลกระทบจะตกอยู่กับสภาพคล่องของตลาดดิจิทัลและผลักดันเม็ดเงินลงทุนออกนอกภูมิภาค
ความพยายามเจาะตลาดยุโรปของ Binance กำลังเผชิญบททดสอบสำคัญ แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตอันดับหนึ่งของโลกออกแถลงการณ์ตอบโต้รายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters) โดยสำนักข่าวดังระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปเตรียมปฏิเสธการให้ใบอนุญาตภายใต้กฎหมาย MiCA (Markets in Crypto-Assets) บริษัทยืนยันว่าคณะกรรมการตลาดทุนแห่งกรีซ (HCMC) ตรวจสอบคำขอเรียบร้อยแล้วและเห็นว่าสอดคล้องกับเกณฑ์ทุกประการ ตอนนี้เหลือเพียงรอไฟเขียวจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดแห่งยุโรป (ESMA) เท่านั้น
อย่างไรก็ตามการสูญเสียฐานลูกค้าในยุโรปไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับระบบนิเวศการเงินดิจิทัล ซึ่ง Binance ประเมินว่าความล่าช้าหรือการบิดเบือนกระบวนการอนุมัติจะสร้างแรงกระเพื่อมรุนแรงกว่าที่คิด การลดทอนสภาพคล่องในระบบจะบั่นทอนการแข่งขันและจำกัดทางเลือกของนักลงทุน ท้ายที่สุดเม็ดเงินลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และรายได้ภาษีมหาศาลจะไหลทะลักออกนอกสหภาพยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่นที่เปิดกว้างกว่า
เส้นตายสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตาคือวันที่ 30 มิถุนายน 2569 หาก ESMA ปัดตกคำขอ แพลตฟอร์มแห่งนี้จะหมดสิทธิ์ให้บริการชาวยุโรปอย่างถูกกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ประเด็นนี้ส่งสัญญาณเตือนถึงนักลงทุนในไทยและอาเซียนเช่นกัน สภาพคล่องที่หายไปจากตลาดยุโรปอาจกระทบปริมาณการซื้อขายบิทคอยน์ (Bitcoin) และเหรียญหลักอื่นๆ บนกระดานเทรดระดับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ถึงกระนั้น ท่าทีจับผิดจากยุโรปส่วนหนึ่งอาจเป็นผลพวงจากคดีความในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2566 ฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao) อดีตซีอีโอต้องยอมสละเก้าอี้และรับสารภาพผิดคดีอาญา พร้อมจ่ายค่าปรับสูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซ้ำร้ายล่าสุดยังมีรายงานกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มอาจพัวพันกับการโอนเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ให้กลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร ประเด็นเหล่านี้กระตุ้นให้หน่วยงานรัฐทั่วโลกยกระดับการตรวจสอบแพลตฟอร์มอย่างเข้มข้น
อย่างไรก็ตามทิศทางของ Binance ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล จากการตัดสินใจของ ESMA จะเป็นบรรทัดฐานว่ากฎหมาย MiCA เอาจริงเอาจังระดับใดในทางปฏิบัติ ตลาดทุนกำลังจับตาสัญญาณนี้อย่างใกล้ชิด เพราะมันจะกำหนดรูปแบบการกำกับดูแลคริปโตที่หน่วยงานในเอเชียและทั่วโลกอาจนำไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบในอนาคตอันใกล้