NRF จับมือ DAOเปลี่ยนยอดขาย หนุนอาชีพและรายได้ให้ผู้หญิง

" เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ " ร่วมมือกับ ดาวเอธธิคอลกิ๊ฟส์ (DAO) วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดตัวโครงการ “NRF x DAO: Pink Sauce – Growing Her Potential” เชื่อมโยงการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้างคุณค่าทางสังคม โดย NRF จะจัดสรร 1% ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "Pink Sauce” ซอสพริกศรีราชาสีชมพู แบรนด์ ZAAP มาสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมศักยภาพให้แก่ผู้หญิงที่ขาดโอกาสในประเทศไทย
นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Pink Sauce ไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ใหม่ของ NRF แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม เราต้องการให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์สามารถสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้หญิงที่ขาดโอกาสได้อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือกับ DAO ในครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาผสานกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ”
ภายใต้โครงการ “Pink Sauce – Growing Her Potential” ทั้งสององค์กรจะร่วมกันพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม (Handicraft) ที่มีมาตรฐาน โดย DAO ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้มูลนิธิบ้านเด็ก (Baan Dek Foundation) ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้หญิงที่ขาดโอกาส ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ งานหัตถกรรม และการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยทำงานร่วมกับผู้หญิงในชุมชน อาทิ แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้หญิงรายได้น้อย และผู้หญิงในพื้นที่เปราะบาง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความภาคภูมิใจในตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว
สำหรับกลไกการสนับสนุนโครงการ NRF จะจัดสรรงบประมาณในอัตรา 1% ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "Pink Sauce” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ DAO ภายใต้โครงการ ครอบคลุมการพัฒนาทักษะอาชีพ การสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และการสนับสนุนการผลิตสินค้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการดังกล่าวจะมีการติดตามและประเมินผลกระทบทางสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยวัดผลจากจำนวนผู้หญิงที่ได้รับการสนับสนุน รายได้ที่เกิดขึ้น และการพัฒนาศักยภาพในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้
โครงการ “Pink Sauce – Growing Her Potential” สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจของ NRF ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางสังคม ผ่านการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับการสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงที่ขาดโอกาส อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายด้าน ESG และการสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ระหว่างธุรกิจ ชุมชน และสังคม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว