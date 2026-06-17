แสนสิริประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ 3.10 – 3.30%-เปิดจอง 30 มิ.ย. และ 1 – 2 ก.ค. 2569 นี้

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)หนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRIเผย บริษัทแสนสิริได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10 % ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หุ้นกู้ดังกล่าวจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2569 กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ผ่าน 10 สถาบันการเงินชั้นนำ ทั้งนี้ บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” (คงที่) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)(SIRI) เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงได้อย่างทั่วถึงและเข้าถึงได้ง่ายเหมือนเช่นเคย ด้วยการกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ผ่าน 10 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ทั้งนี้ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุน ซึ่งได้ให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ของแสนสิริเป็นอย่างดีมาโดยตลอด สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อแสนสิริ รวมทั้งความแข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนศักยภาพในการปรับตัวเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง