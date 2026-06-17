“TSD ยกระดับ TSD e-Service สู่แอป “wiset”

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ยกระดับการให้บริการผู้ถือหุ้นด้วย TSD e-Service บนแอปพลิเคชัน “wiset” (วิเศษ) แอปใหม่จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้ถือหุ้นยุคดิจิทัล จัดการสิทธิประโยชน์ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ครบจบในแอปเดียว”
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ยกระดับการให้บริการผู้ถือหุ้นด้วย TSD e-Service บนแอปพลิเคชัน “wiset” (วิเศษ) แอปใหม่จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหลักทรัพย์ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันได้อย่างเต็มรูปแบบ สะดวก ปลอดภัย ตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
TSD e-Service บนแอป “wiset” รวบรวม 7 กลุ่มบริการสำคัญไว้ในที่เดียว ได้แก่ สิทธิประโยชน์, การจัดการเอกสาร, การจัดการเงินปันผล, บริการทางภาษี, การประชุมผู้ถือหุ้น, ข้อมูลบัญชีผู้ถือหุ้น และข้อมูลใบหุ้นและบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
จุดเด่นของ TSD e-Service บนแอป “wiset”
· Smart Notification: แจ้งเตือนสิทธิประโยชน์อัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเงินปันผล สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
· บริการไฮไลต์: บริการยื่นภาษีเงินปันผลให้สรรพากรและดูสรุปการคำนวณภาษี, ตรวจสอบการถือใบหุ้น, สมัคร e-Dividend รับเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร, สมัคร e-Document รับเอกสารทางอีเมล, บริการ e-Proxy Voting มอบฉันทะและโหวตมติประชุมผู้ถือหุ้น
· มาตรฐานความปลอดภัยสูง: ด้วยระบบตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนที่เชื่อมโยงกับกรมการปกครอง และการพิสูจน์ตัวตนผ่าน ThaID และ NDID พร้อมชั้นความปลอดภัยเสริมด้วยรหัส PIN และเทคโนโลยี Biometric การสแกนใบหน้า (Face ID), ลายนิ้วมือ (Touch ID) รวมถึงการยืนยันรหัส OTP ในทุกการทำธุรกรรม
TSD e-Service พร้อมให้ใช้งานบนแอป “wiset” แล้ววันนี้ ดาวน์โหลดได้ทั้งบนระบบ App Store และ Google Play หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/wisetapp หรือ SET Contact Center โทร. 0 2009 9999
ชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้งาน TSD e-Service บนแอป “wiset” และกิจกรรมพิเศษที่บูธ “wiset” ในงาน SET in the City 2026 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์