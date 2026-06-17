หุ้นปิดเช้าลบ 3.73 จุดรับแรงขาย DELTA-แบงก์-น้ำมันกดดัน รอลุ้นถ้อยแถลงประธานเฟด

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,584.32 จุด ลดลง 3.73 จุด (-0.23%) มูลค่าซื้อขายราว 38,715 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าแกว่วตัวแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,587.51 จุด และจุดต่ำสุด 1,574.14 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับลงรับแรงขาย DELTA กดดันส่วนหนึ่งคาดว่าอาจจะมาจากเกณฑ์ Cap Weight ทำให้มีการลดน้ำหนักหุ้น DELTA ลงมา ประกอบกับมีแรงขายในหุ้นกลุ่มที่อิงราคาน้ำมันออกมาด้วยเช่นกัน
ขณะที่ภาพรวยังไร้ปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนเพิ่มเติมหลังจากรับรู้ข่าวการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านไปแล้ว ทำให้หลังจากดัชนีปรับตัวขึ้นก็มีแรงขายทำกำไรออกมา และยังรอติดตามถ้อยแถลงของประธานธนาคารสหาฐ (เฟด) คนใหม่ในคืนนี้
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดแกวงตัวไซด์เวย์ไนกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,595 จุด แนวรับ 1,565 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,443.59 ล้านบาท ปิดที่ 346.00 บาท ลดลง 6.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,720.26 ล้านบาท ปิดที่ 59.75 บาท ลดลง 0.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,539.52 ล้านบาท ปิดที่ 204.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,446.99 ล้านบาท ปิดที่ 142.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,302.95 ล้านบาท ปิดที่ 133.50 บาท ลดลง 2.00 บาท