ETLตั้ง“ธเนศ เมฆินทรางกูร”นั่งCEOคนใหม่

"ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ "ประกาศตั้ง “ธเนศ เมฆินทรางกูร” ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป มั่นใจประสบการณ์ภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และซัพพลายเชนกว่า 30 ปี พร้อมต่อยอดการเติบโตขององค์กร ยกระดับความสามารถการแข่งขันเชื่อมต่อเครือข่ายการขนส่งครบวงจร และ เสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 มีมติแต่งตั้งให้ นายธเนศ เมฆินทรางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทน นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร ซึ่งลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุจำเป็น โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารและการขับเคลื่อนองค์กรในระยะต่อไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ ETL รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต
สำหรับ นายธเนศ มีประสบการณ์ในธุรกิจโลจิสติกส์ การขนส่ง และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กร โลจิสติกส์ชั้นนำ สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ การบริหารลูกค้า และการวางกลยุทธ์ซัพพลายเชน ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต
“ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกว่า 30 ปี ผมมีความพร้อมขับเคลื่อน ETL ให้ก้าวสู่การเติบโตในระยะต่อไป โดยจะต่อยอดจุดแข็งด้านเครือข่ายการขนส่งข้ามพรมแดนและบริการโลจิสติกส์ครบวงจร พร้อมพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ” นายธเนศ กล่าว