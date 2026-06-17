หุ้นแกว่งไซด์เวย์ ไร้ปัจจัยใหม่หลังรับข่าวดีสงครามจบ จับตาสัญญาณจาก ปธ.เฟดคนใหม่

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล. ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ คาดดัชนีจะแกว่ง Sideways เนื่องจากตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาขับเคลื่อนดัชนี หลังจากในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยได้ตอบรับความหวังเรื่องการยุติสงครามในตะวันออกกลางไปค่อนข้างมาก ซึ่งมีกระแสข่าวว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการลงนามได้จริงหรือไม่ รวมทั้งรายละเอียดข้อตกลงที่ต้องหารือกันต่อในอีก 60 วันข้างหน้า
ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงอยู่ในโหมดระมัดระวังเพื่อรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนนี้ โดยคาดว่าเฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามเดิม แต่สิ่งที่ตลาดต้องติดตามคือ การส่งสัญญาณของประธานเฟดคนใหม่ ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจ รวมทั้งการรายงานประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot)
โดยประเมินแนวรับไว้ที่ 1,580 - 1,585 จุด และแนวรับถัดไปที่ 1,570 จุด ส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่ระดับ 1,610 จุด