ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.50-แข็งค่าสวนทางราคาน้ำมันลงท่ามกลางความหวังความขัดแย้งตะวันออกกลางคลี่คลาย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(16มิ.ย.69)แข็งค่ามาปิดตลาดที่ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.57 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก สวนทางราคาน้ำมันที่กลับมาปรับลดลงท่ามกลางความหวังว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง หลังสหรัฐฯ และอิหร่านได้ลงนามบันทึก MOU ผ่านระบบดิจิทัล และมีกำหนดการที่จะลงนามข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ (19 มิ.ย.) สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 630 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 2,908 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.40-32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ผลการประชุมและ dot plot ของเฟด รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ยอดค้าปลีกและยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ค.