บล.ทิสโก้ชี้แนะ..ขายทิ้ง DELTA / สุนันท์ ศรีจันทรา

แม้ราคาหุ้นจะแข็งดั่งภูผา ทนทานต่อผลกระทบใด ๆ แต่ราคาหุ้นที่พุ่งทะยานอย่างร้อนแรง แซงหน้าปัจจัยพื้นฐานไปไกล ทำให้เสียงเตือนถึงอันตรายและความเสี่ยงในการเก็งกำไรหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังขึ้นเรื่อย ๆ
ล่าสุดบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้ออกบทวิเคราะห์หุ้น DELTA โดยมีคำแนะนำให้ “ขาย” เพราะหุ้นมีความเปราะบาง ราคาปรับตัวขึ้นเกินปัจจัยพื้นฐานรองรับ และคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 305 บาท
ค่า P/E เรโชหุ้น DELTA พุ่งทะลุ 150 เท่า ขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนต่ำกว่า 0.20% หรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเสียอีก แม้แนวโน้มหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังสดใส กำไรเติบโตสูง แต่เมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกแล้ว ราคาหุ้น DELTA ถูกจัดอยู่ในระดับที่แพงกว่ามาก
ตัวอย่างเช่น หุ้นซัมซุงของเกาหลีใต้ คาดการณ์ว่าปีนี้กำไรจะเติบโต 300-400% แต่ค่า P/E เรโชเพียง 7 เท่า ขณะที่ DELTA ถูกคาดหมายว่าผลกำไรปีนี้จะเติบโตเพียง 52% เท่านั้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย DELTA ทยอยขายหุ้นออกมาตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพราะทนแรงยั่วยวนของราคาไม่ไหว จากจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณ 25,000 ราย หลังปิดสมุดทะเบียนปี 2566 ล่าสุดเหลือเพียง 10,607 ราย และคาดการณ์ว่าปิดสมุดทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ปี 2569 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยจะลดลงอีก
มูลค่าการซื้อขายหุ้น DELTA ที่หนาแน่นตลอดปี ส่วนใหญ่เกิดจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกองทุนประเภท Passive Fund ซึ่งจำเป็นต้องมี DELTA ไว้ในพอร์ต เพื่อถ่วงน้ำหนักการลงทุน และให้ผลตอบแทนของกองทุนอิงกับผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทย
แต่กองทุนรวมในยุคใหม่ พฤติกรรมการลงทุนเปลี่ยนไป โดยเน้นกลยุทธ์การทำกำไรระยะสั้นมากขึ้น จากเดิมที่จะซื้อและถือลงทุนระยะยาว ทำให้แรงซื้อแรงขายหุ้น DELTA คึกคักตลอด
ปัญหาฟรีโฟลท หรือสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนรายย่อยที่ต่ำ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หุ้น DELTA ร้อนแรงเกินเหตุ เพราะเมื่อมีแรงซื้อเข้ามามาก แต่ปริมาณหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดมีจำกัด ราคาจึงถูกลากขึ้นไป
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือ ทำไม DELTA จึงไม่ติดอันดับต้น ๆ หุ้นที่มีการใช้โปรแกรมการซื้อขายหรือ Robot Trade ทำไมนักลงทุนต่างชาติที่ใช้โปรแกรมการซื้อขายจึงไม่เข้าไปเล่นหุ้น DELTA หรือแม้แต่เครื่องจักรกลก็ยังกลัวความเสี่ยงหุ้นยักษ์ใหญ่ตัวนี้
ราคาหุ้น DELTA ที่วิ่งมาไกล แซงหน้าปัจจัยพื้นฐานไปมาก ทำให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เริ่มมีความเห็นแตกต่าง มีเสียงเตือนให้ระวังความเสี่ยง แนะนำให้ขาย หรือบางคนแนะให้เก็งกำไรอย่างระมัดระวัง ขณะที่นักวิเคราะห์บางคนยังมองโลกสวย โหนกระแสหุ้นเทคโนโลยีโลก แนะนำให้ซื้อ ทั้งที่สัญญาณเตือนภัยฟองสบู่ดังถี่ขึ้น
โบรกเกอร์ต่างชาติบางรายออกบทวิเคราะห์เชียร์หุ้น DELTA โดยกำหนดราคาเป้าหมายสูงกว่า 400 บาท แต่หัวโบรกเกอร์ฝรั่งจะเชื่อถือได้แค่ไหน ทำไมต้องซื้อตามแรงเชียร์
เพราะราคาหุ้นที่ระดับ 361 บาทถือว่าแพงสุด ๆ แล้ว แพงกว่าหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกเสียอีก ใครอยากเล่นก็ปล่อยให้เล่นไป แต่นักลงทุนรายย่อยอย่าเสี่ยงเป็นอันขาด
ประเด็นที่น่ากังวลคือ ถ้า DELTA ถึงจุดจบ ฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยีแตก ตลาดหุ้นจะรับแรงกระแทกได้ขนาดไหน
เพราะปีนี้ DELTA เพียงตัวเดียวดึงดัชนีขึ้นมาเกือบ 200 จุด ถ้า DELTA มีอันเป็นไป ราคากลับสู่พื้นฐานที่แท้จริง ตลาดหุ้นไทยอาจทรุดหนักระดับ 100 จุดในพริบตา