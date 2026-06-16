3 องค์กรกำกับการเงินจับมือปั้น "บอร์ดเกม" ปลูกฝังวินัยการเงิน เปิดสนาม Hackathon ถึง 10 ก.ค.นี้

ก.ล.ต. คปภ. และ ธปท. ผนึกกำลังเปิดเวที Hackathon ชวนคนทุกวัยร่วมออกแบบบอร์ดเกมให้ความรู้การเงิน การลงทุน และประกันภัย ภายใต้โจทย์ 3 มิติ ทั้งวินัยการเงิน การสร้างความมั่งคั่ง และการบริหารความเสี่ยง มุ่งปลูกฝัง "ทักษะชีวิตด้านการเงิน" ตั้งแต่วัยเรียน พร้อมแผนขยายผลสู่ห้องเรียนและพื้นที่การเรียนรู้ทั่วประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2569
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศเดินหน้าโครงการร่วมภายใต้ชื่อ "MASTER PROTECT & WEALTH BOARD GAME HACKATHON 2026" เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัยสำหรับเยาวชน โดยเลือกใช้ "บอร์ดเกม" เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสาร
กรอบการออกแบบของกิจกรรมครั้งนี้ครอบคลุมการวางแผนการเงินใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการเงินและวินัยทางการเงิน (Money Management) การสร้างและต่อยอดความมั่งคั่งผ่านการลงทุน (Wealth) และการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัย (Protection) ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบสะท้อนภาพรวมของการสร้างสุขภาพทางการเงินที่สมดุลในระยะยาว
กิจกรรมนี้เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู นักการศึกษา นักพัฒนาเกม ไปจนถึงผู้ที่สนใจด้านการเงินทั่วไป โดยมีเป้าหมายให้บอร์ดเกมที่ได้รับการพัฒนาช่วยให้ผู้เล่นฝึกวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจจากสถานการณ์จำลอง ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึงเจตนารมณ์ของโครงการว่า ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานกำกับดูแลในครั้งนี้มุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสื่อการเรียนรู้ที่สามารถส่งต่อได้ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม เพื่อสร้างทักษะชีวิตด้านการบริหารเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง อันเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาวะทางการเงินในระยะยาว
เลขาธิการ ก.ล.ต. ยังระบุด้วยว่า บอร์ดเกมจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนเข้าใจการเงินและการลงทุนได้ง่ายขึ้น เริ่มต้นลงทุนได้อย่างถูกทิศทาง รู้จักแบ่งเงินออมไปต่อยอดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ยังมีแผนนำบอร์ดเกมที่ผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ห้องสมุด และพื้นที่การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับคนไทยตั้งแต่วัยเรียน
สำหรับกำหนดการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2569 ผ่าน QR Code ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของทั้ง 3 องค์กร จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ก่อนจัดกิจกรรม Hackathon Day ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ ก.ล.ต. คปภ. และ ธปท.