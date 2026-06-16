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WHAUP จับมือกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ ลุยGreen Hospital

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





"ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ "จับมือกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ ศึกษาโมเดล Direct PPA และ TPA
หนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาด เดินหน้าสู่ Green Hospital


บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท สินแพทย์ จำกัด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement: Direct PPA) และการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของบุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA) ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงพลังงานสะอาดให้กับองค์กรในอนาคต

การศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเหมาะสมในการนำรูปแบบการจัดหาพลังงานสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์

นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “WHAUP มุ่งพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนให้กับองค์กรในหลากหลายภาคธุรกิจ โดยกลไก Direct PPA และ Third Party Access ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยยกระดับการใช้พลังงานสะอาดของภาคธุรกิจไทย และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวภาคสาธารณสุขเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เราจึงยินดีที่ได้ร่วมศึกษารูปแบบการจัดหาพลังงานที่เหมาะสม เพื่อรองรับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการเติบโตขององค์กรในอนาคต”

นายเพชร   ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการบริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ กล่าวว่า “กลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์มุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้รับบริการ บุคลากร และชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรสู่ Green Hospital การศึกษาความเป็นไปได้ในครั้งนี้จะช่วยให้เราเข้าใจทางเลือกใหม่ด้านพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น และเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว”

WHAUP พร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนและโซลูชันการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรมาสนับสนุนการพัฒนาแนวทางด้านพลังงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม พร้อมร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศ ภายใต้พันธกิจของ WHA Group “WHA: SHAPE THE FUTURE FOR THAILAND”