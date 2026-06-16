Nvidia ทุ่มทุนออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ขยายอาณาจักร AI บีบเหมืองบิทคอยน์ผันตัวสู่ธุรกิจศูนย์ข้อมูล

Nvidia เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ท่ามกลางความต้องการชิปประมวลผลที่พุ่งสูง ปรากฏการณ์นี้ตอกย้ำทิศทางอุตสาหกรรมเหมืองบิทคอยน์ระดับโลกที่กำลังเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจ หันมาให้บริการศูนย์ข้อมูล AI แทน หลังเผชิญวิกฤติรายได้หดตัวหนักตั้งแต่ต้นปี 2567
Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์เดินหน้าระดมทุนครั้งใหญ่ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าขั้นต่ำ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าบริษัทจะแบ่งการเสนอขายเป็น 7 รุ่น อายุตั้งแต่ 2 ถึง 30 ปี เงินทุนก้อนนี้พุ่งเป้าไปที่การลงทุนด้าน AI และชำระหนี้เดิม การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าผู้นำตลาดชิปประเมินความต้องการระบบประมวลผลขั้นสูงจะยังเติบโตอย่างก้าวกระโดด
กระแสการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI เปิดโอกาสใหม่ให้บริษัทเหมืองบิทคอยน์ ผู้ประกอบการรายใหญ่เช่น HIVE Digital, TeraWulf, Hut 8 และ CleanSpark เริ่มปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้ามหาศาลของตนเอง บริษัทเหล่านี้พลิกบทบาทจากคนขุดเหรียญคริปโตมาเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล เพื่อรองรับการประมวลผลของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์แทนการปล่อยให้ทรัพยากรสูญเปล่า
ขณะที่แรงกดดันมหาศาลบีบให้อุตสาหกรรมเหมืองขุดต้องหาทางรอด สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงหลังปรากฏการณ์ Halving เมื่อเดือนเมษายน 2567 ต้นทุนการทำเหมืองพุ่งสูงขึ้นสวนทางกับจำนวนเหรียญที่ได้รับ ข้อมูลจาก TheEnergyMag ชี้ว่านักขุดเทขายบิทคอยน์กว่า 15,000 เหรียญในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมเพื่อรักษาสภาพคล่อง สภาวะนี้ผลักดันให้การกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจ AI กลายเป็นทางรอดสำคัญของอุตสาหกรรม
ขณะที่สำนักวิจัยชั้นนำอย่าง เบิร์นสไตน์ (Bernstein) ประเมินว่ามูลค่ากิจการของบริษัทเหมืองอย่าง IREN จะผูกติดกับโครงสร้างพื้นฐาน AI แทบทั้งหมดในอนาคต สำหรับนักลงทุนไทยและกลุ่มอาเซียน นี่คือสัญญาณบ่งชี้ว่า AI กำลังดึงดูดทรัพยากรพลังงานและเม็ดเงินลงทุนออกจากอุตสาหกรรมคริปโตดั้งเดิม ธุรกิจเทคโนโลยีหรือผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคที่พร้อมด้านพลังงานสะอาด อาจใช้โอกาสนี้สอดแทรกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้เช่นกัน