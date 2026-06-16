ราคาบิทคอยน์ฟื้นตัว แต่ยังเปราะบาง นักวิเคราะห์แนะจับตาสันติภาพ "สหรัฐฯ-อิหร่าน" ชี้ทิศทางตลาด

การฟื้นตัวของราคาบิทคอยน์กลับมาแตะระดับ 67,000 ดอลลาร์ แต่ภาพรวมยังคงเปราะบางสูง ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง นักวิเคราะห์เตือนทิศทางตลาดหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หากล้มเหลวอาจจุดชนวนความผันผวนครั้งใหญ่ในตลาดสินทรัพย์เสี่ยง
นิค รัค (Nick Ruck) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ LVRG ประเมินว่าโมเมนตัมของบิทคอยน์ในขณะนี้ค่อนข้างอ่อนแอ แม้ราคาสามารถยืนเหนือ 67,000 ดอลลาร์ได้ในช่วงสั้นๆ ข้อมูลบนเครือข่ายชี้ชัดว่าการฟื้นตัวขาดแรงสนับสนุนที่มั่นคงและอาจสลายไปอย่างรวดเร็ว สถานการณ์นี้สะท้อนภาพรวมตลาดคริปโตที่ยังคงขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบัน
ปัจจัยชี้ชะตาในระยะนี้คือข้อตกลงสันติภาพที่ โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพิ่งประกาศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อตกลงนี้มุ่งยุติความขัดแย้งกับอิหร่าน เปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ และยกเลิกการปิดล้อม ทว่าหากการเจรจา 60 วันนับจากนี้ล้มเหลว วิกฤตการณ์น้ำมันและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะกลับมาปะทุอีกครั้ง
รัคมองว่าในระยะแรก บิทคอยน์อาจได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยชั่วคราว ก่อนที่แรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้างจะกดดันราคาให้ร่วงลงสู่แนวรับสำคัญ สิ่งนี้เป็นสัญญาณเตือนนักลงทุนไทยและเอเชียว่าไม่ควรประมาทความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาคริปโทเคอร์เรนซีหนักกว่าปัจจัยพื้นฐานของเครือข่าย
รายงานจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Swissblock ระบุเสริมว่า ดัชนีชี้วัดโมเมนตัมราคาและปริมาณการซื้อขายสะสม (On-Balance Volume หรือ OBV) ยังคงจมอยู่ในโซนตลาดหมี ปัจจุบันตัวเลข OBV ดิ่งลงแตะระดับติดลบ 1.7 ล้าน ซึ่งต่ำสุดในรอบหลายปี สถิติในอดีตเตือนว่าหากดัชนีทั้งสองยังไม่พลิกกลับมาเป็นบวก ตลาดยังเสี่ยงทำจุดต่ำสุดใหม่ สอดคล้องกับทิศทางล่าสุดที่ราคาได้ย่อตัวหลุดระดับ 66,000 ดอลลาร์อีกครั้งในการซื้อขายช่วงเช้าวันอังคาร