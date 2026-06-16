ทิสโก้ ขยับเพิ่มเป้า SET เป็น 1,600 จุด อัพ EPS แนะสลับเข้า 4 กลุ่ม Laggard

บล.ทิสโก้ ปรับเพิ่มเป้าหมาย SET ปี 2569 (FY26F) ขึ้นเป็น 1,600 จุด หลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ และการเปิดใช้งานช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใกล้จะเกิดขึ้น ประเด็นหลักของตลาดในขณะนี้คือการหมุนเวียนกลุ่มลงทุนไปยังกลุ่มที่ปรับตัวล้าหลัง
โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. กำไรต่อหุ้น (EPS) ของ SET สำหรับ FY26/FY27 ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 84.5 บาท/91.0 บาท (จาก 77.8 บาท/82.3 บาท) เนื่องจาก 1) ผลประกอบการไตรมาส 1/69 ออกมาดีกว่าคาด โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่องในไตรมาส 2/69 เช่นกัน 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงโครงการ co-payment ควรช่วยรองรับเศรษฐกิจมหภาค แม้ว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น และ 3) ราคาพลังงานในประเทศมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน 2H26 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบริโภคสินค้าอื่น ๆ และส่งผลต่อรายได้/อัตรากำไรของบริษัทจดทะเบียน
2. ค่า Forward PE ของ SET สำหรับ FY26/FY27 ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 17.6 เท่า/17.5 เท่า (จาก 16.8 เท่า/16.6 เท่า) เนื่องจาก 1) ความเชื่อมั่นดีขึ้นในกลุ่มที่ปรับตัวล้าหลัง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เช่น กลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่ม healthcare และ 2) กระแสเงินทุนต่างชาติกำลังเร่งตัวขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจและการเมืองของไทยดูมีความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
3. ดังนั้น เป้าหมาย SET ปี FY26F ของเราจึงถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 จุด โดยอิงจาก Forward PE ที่ 17.6 เท่า และ EPS FY27F ที่ 91.0 บาท
4. การคาดการณ์สำคัญมีดังนี้ 1) เป้าหมายของเราคาดว่า DELTA จะยังคงอยู่ในระดับสูงใน 2H26 แม้ว่าจะมีราคาแพงจากมุมมองพื้นฐานในช่วงเวลา 12 เดือน เนื่องจากความเชื่อมั่นเชิงบวกในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกหลังราคาพลังงานและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ปรับลดลง 2) SET อาจเห็นกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามากกว่าประเทศคู่แข่ง เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในที่อื่น และหุ้นขนาดใหญ่อาจเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีโดยรวม 3) คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศจะยังคงอ่อนแอใน 2H26 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเริ่มลดลง และ 4) เสถียรภาพทางการคลังยังคงเป็นความเสี่ยงหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้สาธารณะ
5. สำหรับ Sector weighting ประเด็นหลักในขณะนี้คือการหมุนเวียนกลุ่มลงทุนจากกลุ่มที่ outperform ไปยังกลุ่มที่ laggard ดังนั้น เราปรับลดกลุ่มพลังงาน (ราคาพลังงานลดลง) และกลุ่มโทรคมนาคม (เงินทุนไหลออกไปยังกลุ่มที่ล้าหลัง) จาก Overweight เป็น Neutral และปรับลดกลุ่มปิโตรเคมี (ราคาหุ้นปรับขึ้นล่วงหน้าก่อนปัจจัยพื้นฐาน) จาก Neutral เป็น Underweight เราปรับเพิ่มกลุ่มโรงแรม (จำนวนนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น) จาก Underweight เป็น Overweight และปรับเพิ่มกลุ่มธนาคาร (กระแสเงินทุนเป็นบวกพร้อมอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม), กลุ่มขนส่ง (จำนวนนักท่องเที่ยวดีขึ้นและราคาพลังงานลดลง), และกลุ่ม healthcare (แนวโน้มที่ดีขึ้นจากผู้ป่วยตะวันออกกลาง) จาก Neutral เป็น Overweight
6. หุ้นแนะนำสอดคล้องกับการหมุนเวียนกลุ่มลงทุนได้แก่ KBANK, KTB, GULF, PTT, AOT, THAI, BH, TRUE, CPN และ AMATA
คงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ KBANK, KTB, GULF, PTT, THAI, BH, TRUE, CPN และ AMATA โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 237.00, 40.00, 74.00, 42.00, 7.80, 200.00, 15.80, 83.00 และ 35.00 บาท ตามลำดับ และคงคำแนะนำ "ถือ" สำหรับ AOT โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 54.00 บาท