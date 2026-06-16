Thailand Smart Money 2026 บุกหัวเมืองใหญ่ 4 จังหวัด

Thailand Smart Money 2026 เตรียมจัดงาน 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ ระยอง อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครปฐม ก่อนปิดท้ายงานใหญ่ในกรุงเทพฯ ช่วง มิถุนายน – ธันวาคม 2569 ภายใต้แนวคิด Inclusive Finance : โลกการลงทุนเพื่อทุกคน ขนสถาบันการเงิน-ลงทุน ให้ความรู้ จัดโปรฯ เด็ด พร้อมเสวนาจาก EXIM MFC และ SME D Bank
นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย ในฐานะประธานจัดงาน เปิดเผยว่า Thailand Smart Money 2026 อีเวนต์การเงินการลงทุน เตรียมจัดงาน 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ เริ่มเดินสายจาก ระยอง อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และนครปฐม ก่อนปิดท้ายด้วยงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
การจัดกิจกรรมครอบคลุม 4 จังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ มีเป้าหมายเพื่อขยายการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานพบกับสถาบันการเงินชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินโดยตรง โดยสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินจากหลากหลายสถาบันในที่เดียว ช่วยให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งาน Thailand Smart Money ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Inclusive Finance : โลกการลงทุนเพื่อทุกคน มุ่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม โดยไม่จำกัดอาชีพ รายได้ หรือประสบการณ์ทางการเงิน พร้อมลดข้อจำกัดด้านข้อมูลและการเข้าถึงบริการทางการเงิน ผ่านการรวบรวมบริการที่ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ภายใต้หลักการสำคัญด้านการเข้าถึงง่าย ความเป็นธรรมและโปร่งใส ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินและต่อยอดโอกาสในการดำเนินชีวิตและธุรกิจได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ ภายในงานมีการออกบูธจากสถาบันการเงินชั้นนำ ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต และประกันภัย ซึ่งจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับโปรโมชันพิเศษเฉพาะภายในงาน ทั้งอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แคมเปญส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชีวิต ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและต่อยอดโอกาสในการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
"ในภาวะที่เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน ทั้งค่าครองชีพ ภาระหนี้ และความผันผวนของการลงทุน ความรู้ทางการเงินจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรมี เพื่อช่วยวางแผนการเงิน บริหารความเสี่ยง และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจุบันบริการทางการเงินและการลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคย ผ่านเทคโนโลยีและช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงการเข้าถึง แต่คือการมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ Thailand Smart Money 2026 ต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้ คำแนะนำ และทางเลือกทางการเงินที่ตอบโจทย์ตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืน" นายรัฐกร กล่าว
กำหนดการจัดงานเริ่มจากจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9 วันที่ 26–28 มิถุนายน 2569 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง, จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12 วันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล, จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12 วันที่ 21–23 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี, จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 วันที่ 25–27 กันยายน 2569 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐม และปิดท้ายด้วยงานใหญ่ Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 วันที่ 4–6 ธันวาคม 2569 ณ BCC Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานแต่ละจังหวัดมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลภายในงาน ได้แก่ เงินแท่ง Silver 99.99% น้ำหนัก 50 กรัม เครื่องหมุนเวียนอากาศ ACERPURE บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 1,500 บาท พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษในวันสุดท้ายของแต่ละจังหวัด ได้แก่ กระเป๋าเดินทาง T.Partner รุ่น Pro Trunk Series ขนาด 26 นิ้ว 29 นิ้ว และ 32 นิ้ว เพียงร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนด