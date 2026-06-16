เครือซีพีเฉือนบิ๊กล็อตTRUE ให้ UBS อีก 2.706% ยันไม่กระทบการบริหาร

ทรู คอร์ปอเรชั่น เผย " เครือเจริญโภคภัณฑ์" และบริษัทในกลุ่ม CPG จะจำหน่ายหุ้นของTRUE อีก 2.706% และรวมไม่เกิน10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ยืนยันไม่กระทบการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ TRUE แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) และบริษัทในกลุ่มของ CPG ว่า CPG และบริษัทในกลุ่มของ CPG มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนรวมไม่เกิน10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีการจำหน่ายหุ้นชุดแรกในสัดส่วน 4.7% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก CPG เพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 CPG และบริษัทในกลุ่มของ CPG ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมในสัดส่วน 2.706% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ UBS AG London Branch (UBS)
สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 2.585% นั้น จะทำการขายให้แก่ UBS โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการด้านธุรการที่เกี่ยวข้องได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ภายหลังการทำรายการดังกล่าว CPG และบริษัทในกลุ่มของ CPG จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป
บริษัทฯ คาดว่ารายการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทราบเพิ่มเติม เมื่อบริษัทฯ ได้รับทราบว่าธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นส่วนที่เหลือเสร็จสมบูรณ์