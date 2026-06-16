หุ้นแกว่งตัวในกรอบ หลังรับข่าวดีลสันติภาพมากแล้ว จับตาผลประชุมนัดแรกประธานเฟดคนใหม่

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ไนกรอบ โดยยังมี Sentiment เชิงบวกต่อปัจจัยสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนตลายลง หลังจากที่สหรัฐฯและอิหร่านจะเดินหน้าสู่การเจรจาสันติภาพ และกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ในปลายสัปดาห์นี้ แต่ตลาดตอบรับกับปัจจัยดังกล่าวไปค่อนข้างมากแล้ว ทำให้อาจจะไม่ได้หนุนตลาดหุ้นในวันนี้มากนัก
อย่างไรก็ตามก ยังคงต้องรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในกลางสัปดาห์นี้ว่าจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะถ้อยแถลงแรกของประธานเฟดคนใหม่นายเควิน วอร์ช จะออกมาในโทนใด และวันนี้ยังมีการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้นในเอเชียได้บ้าง
โดยให้แนวต้าน 1,600-1,605 จุด แนวรับ 1,580-1,585 จุด