Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ32.56-ทรงตัวรอผลการประชุม BOJ-พัฒนาการยุติสงครามฯ

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(16มิ.ย.69)ที่ระดับ 32.56 บาทต่อดอลลาร์ “ทรงตัว ไม่เปลี่ยนแปลง”จากระดับปิดของวันก่อนหน้า และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.40-32.70 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจน (แกว่งตัวในกรอบ 32.50-32.58 บาทต่อดอลลาร์) แม้จะมีจังหวะทยอยแข็งค่าขึ้นเข้าใกล้โซนแนวรับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ ตามการอ่อนค่าลงบ้างของเงินดอลลาร์ ที่ตอบรับข่าวสหรัฐฯ กับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง รวมถึงรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ที่ออกมาแย่กว่าคาด
สำหรับ แนวโน้มของค่าเงินบาท (USDTHB) เราคงมุมมองเดิมว่า เงินบาทเสี่ยงเผชิญ Two-way risk ในช่วงระยะสั้น ขึ้นกับ พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่ จนกว่าจะเห็นการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการเปิดช่องแคบ Hormuz อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ ผู้เล่นในตลาดควรใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลยุทธ์ Options ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีในสภาวะที่ตลาดเผชิญความไม่แน่นอนสูง
เรามองว่า ในช่วงระหว่างวัน ผู้เล่นในตลาดควรระวังความผันผวนของตลาดการเงินที่อาจสูงขึ้น ในช่วงตลาดทยอยรับรู้ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งจะขึ้นกับ Action & Outlook ของ BOJ ในการดำเนินนโยบายการเงิน โดยหาก BOJ ขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อแนวโน้มการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจสร้างกดดันด้านอ่อนค่าต่อเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ได้บ้าง ทว่า การอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่นอาจเป็นไปอย่างจำกัดได้ ขณะที่ หาก BOJ ขึ้นดอกเบี้ยตามคาด และส่งสัญญาณที่ชัดเจน พร้อมเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง เรามองว่า เงินเยนญี่ปุ่นอาจกลับมาแข็งค่าขึ้นบ้าง แต่การแข็งค่าขึ้นจะเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากผู้เล่นในตลาดอาจต้องการรอลุ้น ผลการประชุม FOMC ของ FED ในวันพฤหัสฯ นี้ก่อนได้
แต่หาก BOJ คงดอกเบี้ย สวนทางกับคาดการณ์ของตลาด ถึงแม้ BOJ จะยังคงย้ำจุดยืนพร้อมเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย กลับสู่ระดับที่เหมาะสม เรามองว่า ในกรณีนี้ เงินเยนญี่ปุ่นเสี่ยงเผชิญแรงกดดันอ่อนค่ามากที่สุด และต้องจับตาว่า เงินเยนญี่ปุ่นจะอ่อนค่าทะลุโซน 160.50 เยนต่อดอลลาร์ ไปได้มากน้อยเพียงใด และจะมีการเข้าแทรกแซงค่าเงิน หรือการปรับสถานะถือครองของผู้เล่นในตลาดหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ เงินเยนญี่ปุ่นอาจเคลื่อนไหวผันผวนสูง สร้างแรงกระเพื่อมต่อตลาดค่าเงินได้พอควร