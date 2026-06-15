ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.55-แข็งค่าสอดคล้องราคาทองคำ-สกุลเงินภูมิภาค

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(15มิ.ย.69)เงินบาทปิดตลาดที่ระดับประมาณ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และการแข็งค่าของสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงขายต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลง โดยตลาดรอติดตามการร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ (19 มิ.ย.) สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 335 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 11,243 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ผลการประชุม BOJ ข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนพ.ค. และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เดือน พ.ค. อาทิ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน และดัชนีราคานำเข้าและส่งออกเดือนพ.ค.