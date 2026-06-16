กสิกรไทยเปิด AFTERKLASS Young Entrepreneur KAMP 2026 ปั้นนิวเจนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จุดประกายไอเดีย สร้างธุรกิจจริง

ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้ายกระดับศักยภาพเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม AFTERKLASS Young Entrepreneur KAMP 2026 “แคมป์ปั้นนิวเจน สร้างธุรกิจจริง จุดประกายไอเดีย พัฒนาศักยภาพ พร้อมก้าวสู่เวทีต่อยอด” ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีที่ 1–2 อายุ 15-21 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบทีม กับโปรแกรมการเรียนรู้พื้นฐานการสร้างและวางแผนธุรกิจ พัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบธุรกิจ (MVP) และทดสอบกับผู้ใช้จริง รวมถึงการสร้างแบรนด์และการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนเพื่อก้าวสู่เวทีนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบ Venture Stage พร้อมโอกาสรับทุนสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจากโครงการ (AFTERKLASS Seed Fund) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้–10 กรกฎาคม 2569
นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจบนครรลองของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยนำจุดแข็งและความรู้ความสามารถของธนาคารร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินโครงการ AFTERKLASS แพลตฟอร์มที่มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเงินและความรู้ทั่วไปแก่เยาวชน ผ่านช่องออนไลน์และกิจกรรมหลากหลายตลอดปี งานประจำปีที่เยาวชนให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ คือ กิจกรรม AFTERKLASS Business KAMP ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งในปีนี้ยกระดับเป็นโปรแกรมเรียนรู้และอัปสกิลผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะผู้ประกอบการอย่างรอบด้าน ซึ่งขณะนี้ธนาคารได้เปิดการรับสมัครแล้ว จึงนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญให้น้อง ๆ เยาวชนที่มีไอเดียธุรกิจได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงระบบ ลงมือสร้างธุรกิจจริง และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเป็นขั้นตอน แม้จะยังไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาก่อน เพียงมีความมุ่งมั่น กล้าคิด กล้าลอง และพร้อมเรียนรู้
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม AFTERKLASS Young Entrepreneur KAMP 2026 จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ AFTERKLASS มีอายุระหว่าง 15–21 ปีบริบูรณ์ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1–2 หรือเทียบเท่าในวันที่ปิดรับสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบทีม 3–4 คน โดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกัน และมีบทบาทในทีมให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business & Feasibility Lead) ด้านลูกค้าและการตลาด (Customer & Market Lead) และด้านการออกแบบรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product & Solution Design Lead) นอกจากนี้ แต่ละทีมจะต้องนำเสนอไอเดียธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการสมัคร โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากศักยภาพในการต่อยอดเป็นสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นได้จริง ควบคู่กับความสามารถในการ “สร้างคุณค่าใหม่” ในตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือทำให้ประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มเป้าหมายดีขึ้นอย่างชัดเจน และจะต้องพัฒนาเป็นชิ้นงานต้นแบบ เพื่อนำไปใช้ทดลองกับกลุ่มเป้าหมายและรับข้อเสนอแนะกลับมาปรับปรุงได้ทันภายในระยะเวลาของกิจกรรม
สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือก 9 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ สู่เส้นทางการเรียนรู้ในรูปแบบ “เรียนรู้อัปสกิล (Learn) สร้างธุรกิจจริง (Build) ต่อยอดได้ (Grow)” ซึ่งออกแบบให้ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานด้านการสร้างและวางแผนธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบ (MVP) และการนำไปทดสอบกับผู้ใช้จริง ไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเตรียมความพร้อมด้านการลงทุน เพื่อก้าวสู่เวทีนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบ Venture Stage พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนเพื่อขยายผลธุรกิจจากโครงการ (AFTERKLASS Seed Fund) รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจจากธนาคารกสิกรไทยที่จะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และให้คำปรึกษาเชิงลึกตลอดโครงการ โดยโครงการได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ BASE Playhouse หน่วยงานเครือข่าย Official TED Fellow จาก TED Fund เพื่อเสริมศักยภาพและผลักดันแนวคิดของเยาวชนสู่การเป็นธุรกิจที่เติบโตได้จริงในอนาคต
นายรวีกล่าวในตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยมุ่งหมายให้กิจกรรม AFTERKLASS Young Entrepreneur KAMP 2026 “แคมป์ปั้นนิวเจน สร้างธุรกิจจริง จุดประกายไอเดีย พัฒนาศักยภาพ พร้อมก้าวสู่เวทีต่อยอด” เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมสร้างทักษะอนาคตให้กับเยาวชนไทยและเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้น้อง ๆ ได้ทดลอง เรียนรู้ และเติบโตไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ www.afterklass.com และ Line OA: @AFTERKLASS ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569