Bitbank สกัดธุรกรรม Polymarket ขู่ระงับบัญชี ฐานเสี่ยงขัดกฎหมายพนันญี่ปุ่น

Bitbank กระดานเทรดคริปโตชั้นนำของญี่ปุ่น ประกาศเตือนผู้ใช้งานเมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569 ว่าอาจระงับบัญชีหากพบการทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มทำนายผลอย่าง Polymarket ท่าทีนี้สะท้อนการตื่นตัวด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของฝั่งผู้ประกอบการ และอาจกลายเป็นจุดสะดุดสำคัญของบริการตลาดทำนายผลที่กำลังเล็งขยายฐานผู้ใช้งานเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย
ประกาศล่าสุดจาก Bitbank ระบุชัดเจนว่า แพลตฟอร์มจะจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่โอนหรือรับเงินพัวพันกับบริการตลาดทำนายผล มาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดนี้ครอบคลุมตั้งแต่การห้ามล็อกอิน ระงับธุรกรรมทางการเงิน ไปจนถึงการห้ามซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีทุกประเภท กระดานเทรดยังย้ำจุดยืนว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางการเงินใดๆ ที่เกิดจากการแบนบัญชีในกรณีนี้
แม้บริษัทจะไม่ได้อ้างอิงถึงคำสั่งตรงจากหน่วยงานรัฐ แต่กฎหมายญี่ปุ่นค่อนข้างเข้มงวดกับกิจกรรมที่เข้าข่ายการพนัน การนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปวางเดิมพันผลการเลือกตั้งหรือกีฬาบนแพลตฟอร์มกระจายศูนย์เพื่อหวังผลกำไร สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดข้อกฎหมายท้องถิ่นอย่างรุนแรง การออกประกาศเตือนล่วงหน้าชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการคริปโตเริ่มตั้งการ์ดสูงขึ้น เพื่อเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปพัวพันกับข้อพิพาททางกฎหมาย
ทว่าความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับ Polymarket ซึ่งก่อนหน้านี้เคยส่งสัญญาณเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ว่าสนใจรุกตลาดญี่ปุ่น ปัจจุบันแพลตฟอร์มบล็อกเชนดังกล่าวยังคงขึ้นรายชื่อญี่ปุ่นเป็นหนึ่งใน 35 ประเทศที่ถูกบล็อกการใช้งานตามนโยบายบริษัท
การขยับตัวของแพลตฟอร์มหลักในญี่ปุ่นครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณเตือนถึงนักลงทุนและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทั่วโลกว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีการเงินที่คาบเกี่ยวกับเส้นแบ่งของการพนัน จะต้องเผชิญแรงเสียดทานทางกฎหมายอย่างหนักในอนาคต โดยเฉพาะในตลาดเอเชียที่หน่วยงานกำกับดูแลมีแนวโน้มจะคุมเข้มและตีกรอบการใช้งานอย่างรัดกุมมากขึ้น