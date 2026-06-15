ทรัมป์ชี้ดีลสันติภาพอิหร่านจ่อคิวเซ็น ดันแรงซื้อบิทคอยน์รับความหวังตลาด

โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประกาศเตรียมลงนามข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านในสุดสัปดาห์นี้ แม้ทางการเตหะรานจะยังแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องกรอบเวลา ทว่าข่าวนี้ช่วยจุดประกายความหวังในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและฟื้นฟูเสถียรภาพพลังงานโลก ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มเปิดรับความเสี่ยงอีกครั้ง และผลักดันให้ราคาบิทคอยน์ขยับขึ้นตอบรับกระแสเชิงบวกท่ามกลางภาวะเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ ทันทีที่เซ็นสัญญาช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานตามปกติ ท่าทีนี้สวนทางกับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านซึ่งชี้ว่ากระบวนการน่าจะใช้เวลาอีกหลายวัน ทว่าข่าวดังกล่าวกลับสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทันที ส่งผลให้ราคาบิทคอยน์ปรับตัวขึ้นทะลุ 64,000 ดอลลาร์ รับความหวังสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลาย
การเจรจาครั้งนี้มีปากีสถานเป็นตัวกลางสำคัญโดยเชห์บาซ ชารีฟ (Shehbaz Sharif) นายกรัฐมนตรีปากีสถาน ระบุว่าทุกฝ่ายเข้าใกล้สันติภาพมากที่สุด โดยเตรียมลงนามอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นก่อนหารือรายละเอียดเชิงลึกสัปดาห์หน้า หากข้อตกลงยืดอายุหยุดยิง 60 วันบรรลุผลสำเร็จ จะช่วยปลดล็อกซัพพลายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโลกที่ชะงักไปถึง 20% อันเป็นปัจจัยหลักที่เคยกดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกมานานหลายเดือน
ขณะที่มิเชล แวน เดอ ปอปป์ (Michaël van de Poppe) นักวิเคราะห์คริปโตประเมินว่า การเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะดึงสภาพคล่องกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างคริปโทเคอร์เรนซี มุมมองนี้สอดคล้องกับ เจมส์ บัตเตอร์ฟิลล์ (James Butterfill) หัวหน้าฝ่ายวิจัยจาก CoinShares เขาชี้ว่าความกังวลในตะวันออกกลางเป็นต้นเหตุหลักให้เงินทุนไหลออกจากกองทุน Spot Bitcoin ETF ต่อเนื่องถึง 5 สัปดาห์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 315.84 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ล่าสุด
สำหรับภาพรวมตลาด สัญญาณนี้ชี้ชัดว่าทิศทางของบิทคอยน์ยังคงผูกโยงกับเสถียรภาพภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างแยกไม่ออก หากความตึงเครียดยุติลงจริง กระแสเงินทุนที่เคยพักในสินทรัพย์ปลอดภัยจะเริ่มเกิดการสับเปลี่ยน (Rotation) กลับเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงตลาดทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) อย่างมีนัยสำคัญ กระนั้น นักลงทุนยังต้องจับตาท่าทีและแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากฝั่งเตหะรานเป็น "สัญญาณ" สำคัญ เพื่อประเมินทิศทางของเม็ดเงินลงทุนในระยะสั้นต่อไป