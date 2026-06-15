GUNKULแจงเหตุเพลิงไหม้ "โซลาร์ฟาร์ม" ปัตตานียะหริ่ง

ผู้บริหาร"กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง"ออกโรงแจงเกิดเหตุบนที่ตั้งโครงการโซลาร์เซลล์ของกลุ่มบริษัท ไม่ใช่พื้นที่ตั้งโครงการ แต่เป็นพื้นที่ที่เช่าจากชาวบ้านในพื้นที่ และอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการของกลุ่มบริษัทประมาณ 800 เมตร ใช้เป็นสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ชั่วคราวในช่วงการก่อสร้าง และควบคุมสถานการณ๋ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ คาดจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตามกำหนดการเดิมของโครงการ
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ขอเรียนชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวปรากฏเกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ภายใต้ชื่อโครงการปัตตานียะหริ่ง (GSPG-PTN) นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า พื้นที่ที่เกิดเหตุตามที่ปรากฏในข่าวไม่ใช่พื้นที่ตั้งโครงการ แต่เป็นพื้นที่ที่เช่าจากชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการของกลุ่มบริษัทประมาณ 800 เมตร โดยบริษัทฯ เช่าใช้เป็นสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ชั่วคราวในช่วงการก่อสร้าง และปัจจุบันสถานการณ์ได้รับการดูแลและควบคุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวงจำกัด โดยเบื้องต้นมีแผงเซลล์ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย โดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างครบถ้วน จึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการก่อสร้างโครงการตามแผนงานที่กำหนด และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ได้ตามกำหนดการเดิมของโครงการ
อนึ่ง บริษัทฯ กำลังจัดส่งอุปกรณ์ชุดใหม่เพื่อไปทดแทน อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐทุกแห่ง เพื่อเพิ่มมาตรการการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย