ออมสินจับมือ10บลจ.เสนอผลิตภัณฑ์กองทุนฯ-เพิ่มทางเลือก-ยกระดับการออม

ออมสินจับมือ 10 บลจ.เปิดตัว "ออมสิน The Selected"คัดสรรกองทุนเพื่อนำเสนอขายให้กับลูกค้าในการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมที่นอกเหนือจากเงินฝาก ตามความเสี่ยงที่ลูกค้าต้องการใน 3 กลุ่มหลัก ยันไม่ทับซ้อนสลากออมสิน และมีเจ้าหน้าที่ดูแล-แนะนำทุกสาขา
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.)ชั้นนำ10แห่ง เปิดตัว "ออมสิน The Selected" มิติใหม่แห่งการลงทุนภายใต้ Thematic Investment ที่คัดสรรกองทุนคุณภาพตามธีมการลงทุนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต เพื่อเพิ่มทางเลือกที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เงินฝากและสลากออมสินของธนาคาร โดยจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ครอบคลุมทุกเป้าหมายและระดับความเสี่ยง ให้บริการผ่านสาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศโดยผู้แนะนำการลงทุน และผ่านแอป MyMo ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สร้างพอร์ตมั่นคง ความเสี่ยงต่ำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ กับกองทุนที่สร้างรายได้สม่ำเสมอและบริหารความเสี่ยงอย่างสมดุล เป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเงินออมมาหาโอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคงและสูงขึ้น โดยมีกองทุนแนะนำจาก บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน), บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด, บลจ. กรุงศรี จำกัด และ บลจ. กสิกรไทย จำกัด
กลุ่มที่ 2 สร้างการเติบโต โอกาสสู่ความมั่งคั่ง เน้นลงทุนในตราสารทุน เปิดรับโอกาสจากเศรษฐกิจ นวัตกรรม และตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่เติบโตในระยะยาว โดยมีกองทุนแนะนำจาก บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
กลุ่มที่ 3 สร้างสมดุลที่ใช่ เน้นลงทุนในสินทรัพย์ผสมและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเปิดรับโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีกองทุนแนะนำจาก บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด, บลจ. พรินซิเพิล จำกัด และ บลจ. วรรณ จำกัด
"การออมไม่ใช่มีเพียงฝากเงินหรือสลากออมสิน การจัดสรรเพื่อนำมาลงทุนก็สามารถนำพาให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้นเป็นการสร้างความแข็งแรงทางสังคมและการดำรงชีวิต แต่การออมในแต่ละช่วงชีวิตมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การตอบรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ประกอบกับความผันผวนจากสถานการณ์ต่างๆสูงขึ้น การจะให้แต่ละบุคคลมาเลือกก็จะเกิดความเสี่ยงสูง จึงต้องหาผู้ที่เชี่ยวชาญอย่าง บลจ.ต่างๆเข้ามาดูแล ซึ่งการรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆของทั้ง 10 บลจ.ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากบลจ.ทั้ง10แห่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละกลุ่ม"
นายทรงพลกล่าวอีกว่า การนำเสนอทางเลือกในการลงทุนครั้งนี้ ตนมองว่าไม่น่าจะเป็นการทับซ้อนกับการออกสลากออมสิน เนื่องจากน่าจะเป็นการออมคนละส่วนกัน เพราะเชื่อว่าลูกค้าจะไม่ได้เงินออมอยู่เพียงผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้น โดยในเบื้องต้นไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของจำนวนวงเงินลงทุน หรือรายได้จากค่าธรรมเนียมในการขายเป็นหลัก แต่อยากจะเปิดอีกทางเลือกหนึ่งหรือเติมเต็มให้กับให้กับลูกค้ากลุ่มที่ยังมีเงินทุนอยู่และมีความสนใจในการลงทุนอยู่แล้ว หรืออาจจะเป็นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาก็ได้