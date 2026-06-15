เหมืองบิทคอยน์รับอานิสงส์ ความยากขุดร่วง 10% ดันรายได้พุ่งทะลุ 30 ดอลลาร์

ระดับความยากในการขุดบิทคอยน์ปรับตัวลดลงถึง 10.09% เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งใหญ่สุดเป็นอันดับ 11 ในประวัติศาสตร์ของเครือข่าย ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากราคาเหรียญร่วงหนักจนบีบให้ผู้ประกอบการบางส่วนต้องปิดเครื่องขุด ผลลัพธ์คืออัตราการทำกำไรของผู้ที่ยังอยู่รอดฟื้นตัวกลับมาอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูลจากรายงานของ Galaxy Research ระบุว่า เครือข่ายบิทคอยน์ปรับลดระดับความยาก (Difficulty) ลงจาก 138.96 ล้านล้าน มาอยู่ที่ 124.93 ล้านล้าน ณ บล็อกที่ 953,568 การปรับฐานครั้งนี้นับว่ารุนแรงเป็นอันดับสองของปี 2569 สาเหตุหลักมาจากกำลังขุดโดยรวม (Hashrate) ในระบบชะลอตัวลงอย่างหนัก จนทำให้รอบการปรับความยากล่าสุดกินเวลานานถึง 15.6 วัน แทนที่จะเป็น 14 วันตามปกติ
แรงกดดันสำคัญที่กระเทือนอุตสาหกรรมเหมืองคริปโตในช่วงนี้คือราคาบิทคอยน์ที่ปรับฐานลงราว 15% ตลอดเดือนมิถุนายน ภาวะนี้บีบให้เครื่องขุดรุ่นเก่าที่กินไฟสูงหมดความคุ้มค่าและต้องทยอยออกจากระบบไป ส่งผลให้กำลังประมวลผลรวมร่วงลง 12% มาแตะระดับ 886 เอ็กซาแฮชต่อวินาที (EH/s) การแข่งขันที่ลดความดุเดือดลงจึงเปิดทางให้ผู้ประกอบการที่สายป่านยาวกว่าสามารถกอบโกยผลตอบแทนได้ง่ายขึ้น
ด้านเมอร์ลิน เอนเคลาร์ (Merlijn Enkelaar) นักเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลประเมินว่า เครื่องขุดที่ยังทำงานอยู่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9% ต่อเครื่อง สอดคล้องกับดัชนีราคาแฮช (Hashprice) ซึ่งสะท้อนความสามารถในการทำกำไร ที่พุ่งขึ้น 13% กลับมายืนเหนือระดับ 33 ดอลลาร์ต่อเพตาแฮชต่อวินาทีต่อวัน จุดเปลี่ยนนี้สำคัญมากเพราะช่วยต่อลมหายใจให้บริษัทเหมืองหลายแห่งกลับมาถึงจุดคุ้มทุนขั้นต้นอีกครั้ง
แนวโน้มที่เกิดขึ้นสะท้อนภาพการคัดกรองตามธรรมชาติ (Survival of the Fittest) ในตลาดทุนคริปโตอย่างชัดเจน เหมืองที่มีต้นทุนพลังงานต่ำและใช้เครื่องขุดประสิทธิภาพสูงจะยังกุมความได้เปรียบ กระนั้น นักลงทุนต้องจับตาสัญญาณการปรับความยากครั้งต่อไปในวันที่ 27 มิถุนายน ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะขยับขึ้นเล็กน้อยราว 1.69% หากราคาบิทคอยน์ยังไม่ฟื้นตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่ง ธุรกิจเหมืองอาจต้องเผชิญบททดสอบรอบใหม่ที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม