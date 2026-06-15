Aekinvestment แนะซื้อ TRUE ปัจจัยหลักจากการพลิกฟื้นของกำไร ภาระหนี้ลดต่อเนื่อง

TRUE กำไร Q1 พุ่ง 4 เท่า โบรกฯ แนะ "ซื้อ" เคาะเป้า 17 บาท ชี้อัพไซด์ 21% จากธุรกิจมือถือฟื้นตัวแกร่ง การคุมต้นทุนเยี่ยม และฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น พร้อมปรับนโยบายจ่ายปันผลรายไตรมาส
พบกับ บทวิเคราะห์ จาก Aekinvestment โดย พิทยา เอี่ยมคงเอก สัปดาห์ละตัว เริมจากสัปดาห์นี้ (12 มิถุนายน2569) : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร • สื่อสารโทรคมนาคม True Corporation PCL(SET : TRUE)
บทสรุปการลงทุน / INVESTMENT SUMMARY
เราเริ่มต้นคำแนะนำ TRUE ที่ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 17.00 บาท คิดเป็น Upside ราว 21% จากราคาปิด 14.00 บาท โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการพลิกฟื้นของกำไร การประหยัดต้นทุนคลื่นความถี่หลังการได้มาซึ่งสเปกตรัม และการลดลงของภาระหนี้อย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ตอกย้ำแนวโน้มดังกล่าว ด้วยกำไรสุทธิ 6.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0 เท่าจากปีก่อน (Q1/68 ที่ 1.6 พันล้านบาท) นับเป็นไตรมาสที่มีกำไรต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5
สรุปงบการเงิน / FINANCIAL SUMMARY
เหตุผลที่แนะนำ “ซื้อ”
1. กำไรพลิกฟื้นชัดเจน หนุนด้วยการประหยัดต้นทุนคลื่นความถี่
ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 สะท้อนการพลิกฟื้นที่เป็นรูปธรรม โดยมีกำไรสุทธิ 6.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0 เท่าจากปีก่อน และ 1.6 เท่าจากไตรมาสก่อน ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 28.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% YoY โดยมีปัจจัยหลักจากการประหยัดต้นทุนหลังการได้มาซึ่งคลื่นความถี่ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไม่รวมค่าเสื่อม) ลดลงถึง 29.8% YoY เราประเมินว่าฐานกำไรที่แข็งแรงขึ้นนี้มีความยั่งยืน และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของมูลค่าหุ้นในระยะถัดไป
2. ธุรกิจมือถือพลิกกลับมาเป็นบวก — เครื่องยนต์หลักของการเติบโต
จุดเปลี่ยนสำคัญของไตรมาสนี้คือการกลับมาเติบโตของธุรกิจมือถือซึ่งเป็นแกนหลักของรายได้ บริษัทเพิ่มผู้ใช้บริการมือถือสุทธิ 614,000 รายจากไตรมาสก่อน ทำให้ฐานลูกค้ารวมแตะ 48.1 ล้านราย หนุนด้วยการบริหารการหลุดออกของลูกค้า (churn) ที่ดีขึ้น ขณะที่ Blended ARPU ขยับขึ้นเป็น 224 บาท เพิ่มขึ้น 4.5% YoY และผู้ใช้ 5G เพิ่มเป็น 18.4 ล้านราย การพลิกจากติดลบเป็นบวกของฝั่งมือถือนี้ เรามองว่าเป็นสัญญาณยืนยันว่าการลงทุนโครงข่ายเริ่มสะท้อนผลตอบแทนชัดเจน
3. อัตรากำไรขยายตัว สะท้อนผลสำเร็จของการรวมโครงข่าย
อัตรากำไร EBITDA ต่อรายได้จากการให้บริการปรับเพิ่มขึ้น 7.1 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อน มาอยู่ที่ 68.3% สะท้อนผลสำเร็จของการรวมโครงข่ายและการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย โดยต้นทุนโครงข่ายลดลง 25.2% YoY แม้รายได้บริการลดลงเล็กน้อย 0.6% มาอยู่ที่ 41.0 พันล้านบาทตามการลดลงของธุรกิจ PayTV แต่ถูกชดเชยด้วยการเติบโตของกลุ่มมือถือและออนไลน์ (รายได้ออนไลน์ +2.3% QoQ) บ่งชี้ว่าฐานรายได้หลักยังมีเสถียรภาพ
4. ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น เปิดทางสู่การจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอ
ระดับหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงมาอยู่ที่ 3.8 เท่า ณ สิ้น Q1/2569 ลดลง 0.3 เท่าจากปีก่อน ขณะที่งบลงทุนอยู่ที่ 4.3 พันล้านบาท คิดเป็นเพียง 9% ของรายได้ สะท้อนว่าความต้องการลงทุนผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว คณะกรรมการอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็น payout 73% พร้อมปรับนโยบายสู่การจ่ายปันผลแบบรายไตรมาส ซึ่งเราประเมินว่าจะเพิ่มความน่าสนใจของหุ้นในเชิงผลตอบแทนเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญ
5. Valuation ยังมี Upside พร้อมแนวโน้มเชิงโครงสร้างที่ดีต่อเนื่อง
เราประเมินราคาเป้าหมาย 17.00 บาท คิดเป็น P/E ราว 26 เท่าของกำไรปี 2569F (EPS 0.65 บาท) ซึ่งสะท้อนการก้าวเข้าสู่ปีแรกที่ได้ประโยชน์เต็มปีจากการประหยัดต้นทุนคลื่นความถี่และอัตราภาษีที่ต่ำ ประมาณการของเราคาดว่ากำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2569F สู่ระดับ 22.5 พันล้านบาท จากฐานปี 2568 ที่ 9.2 พันล้านบาท พร้อม EBITDA margin ที่ขยายตัวสู่ราว 68% ตามแนวทางของผู้บริหาร ขณะที่ Net Debt/EBITDA ลดลงสู่ 3.5 เท่าภายในสิ้นปี 2569 และการเปลี่ยนเป็นจ่ายปันผลรายไตรมาส (payout ~70%) ช่วยหนุนผลตอบแทนเงินปันผลสู่ราว 3.3% เราจึงมองว่าราคาปัจจุบันยังไม่สะท้อนศักยภาพการทำกำไรในระยะข้างหน้าอย่างเต็มที่ และคงคำแนะนำ “ซื้อ”
6. จังหวะในการเข้าลงทุน
การประเมินราคาเป้าหมาย 17.00 บาท เป็นภาพระยะกลางการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคสะท้อนว่า จังหวะการเข้าลงทุน มี 2 บริเวณ คือ ปัจจุบัน 13.8-14.00 บาท หรือ กรณีเกิดการปรับฐานของตลาดจังหวะในการลงทุนคือ 12 บาท
ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม: การแข่งขันด้านราคาในตลาดมือถือ การชะลอตัวของนักท่องเที่ยวที่กระทบรายได้พรีเพด ต้นทุนพลังงานและค่าธรรมเนียมกำกับดูแลที่อาจปรับเพิ่ม การลดลงต่อเนื่องของธุรกิจ PayTV รวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาค (ธปท. ปรับลดคาดการณ์ GDP เหลือ 1.5%)