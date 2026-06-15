บล.บัวหลวง ชี้โอกาสทองดักลงทุนหุ้น Quality Growth รับเทรนด์ AI โลก-ท่องเที่ยวฟื้นตัว

นายพิริยพล คงวาณิช นักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐาน ฝ่าย Wealth Research บล.บัวหลวง กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยกำลังเข้าสู่ภาวะ K-shape ที่ชัดเจนขึ้น แต่ตลาดหุ้นอาจยังแข็งแกร่งกว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมแรงหนุนสำคัญจากวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่-อิเล็กทรอนิกส์โลกขาขึ้น (K ขาบน) ขณะที่ การบริโภคภายในประเทศ (K ขาล่าง) เริ่มเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทำจุดต่ำสุดในไตรมาส 3 ก่อนทยอยฟื้นตัวในไตรมาส 4 ต่อเนื่องสู่ปี 70 แรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวช่วง High Season และการเร่งลงทุนของภาคเอกชน-รัฐฯ ตลาดหุ้นไทยคาดทยอยขยับเข้าใกล้ SET Target (Bull Case) ที่ 1,620 จุด
กลยุทธ์การลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 69 เน้นบริษัทที่มีคุณภาพสูงที่มีแนวโน้มกำไรเติบโตชัดเจน (Quality growth) หุ้นปันผลสูง กระแสเงินสดแข็งแกร่ง และมีปัจจัยหนุนชัดเจนในครึ่งปีหลัง
โอกาสที่ 1: วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย
- กระแสการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของโลกหนุนตัวเลขการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน BOI ในปี 68 กว่า 66% มาจากอุตสาหกรรมอนาคต ทั้งดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
ขณะที่สัดส่วนเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI net flow) ต่อการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มจาก 12% ในปี 66 เป็น 20% ในปี 68 ราว 50% ของโครงการที่ได้รับอนุมัติจะทยอยลงทุนจริงใน 1 ปี ซึ่งคาดจะสนับสนุนการเร่งตัวของการลงทุนภาคเอกชนในช่วงครึ่งหลังของปี 69 ต่อเนื่องถึงปี 70
GULF, WHAUP
โอกาสที่ 2: อิเล็กทรอนิกส์โลกขาขึ้นจากกระแสการลงทุน AI ของโลก-ภาคยานยนต์ยุโรปเริ่มเห็นสัญญาณผ่านจุดต่ำสุดจากการฟื้นตัวของภาคการผลิตโลก/รอบการเปลี่ยนรถใหม่จะเป็นปัจจัยบวกต่อห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ของไทย
KCE
โอกาสที่ 3: การบริโภคอาจชะลอ แต่ยังมีผู้ชนะที่สามารถรักษาการเติบโตและอัตรากำไรได้ดี
- MOSHI คาด SSSG +67% เดือนพ.ค., COM7 คาดยอดขายสินค้า IT ยังเติบโต +10-12% YoY เดือนพ.ค. สะท้อนกลุ่ม Lifestyle Retail ที่สินค้าราคาขายต่อชิ้นไม่สูง (Small Ticket) และสินค้า IT ยังเห็นเติบโตดี
การมาของ On-device AI มีแนวโน้มเป็นแรงหนุนรอบใหม่ของการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ในช่วงปี 69-70
COM7, MOSHI
โอกาสที่ 4: การฟื้นตัวของกลุ่มท่องเที่ยวหลังกำไรคาดใกล้ผ่านจุดต่ำสุด-เข้าสู่รอบฟื้นตัวในครึ่งหลัง:
รายได้ต่อห้องพัก ไตรมาส 2/69 RevPar คาด ERW (+4% YoY), AWC (+3% YoY), and MINT (+2% YoY), CENTEL คาดลดลง -20% YoY (ไม่รวมโรงแรมในดูไบ -4% YoY)
นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มฟื้นตัว MoM ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของจีน (Summer Holiday) ช่วงก.ค.ส.ค., วันหยุด Golden Week เดือนต.ค.และงาน Tomorrowland ในเดือนธ.ค.
ERW
โอกาสที่ 5: วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงใกล้จุดสิ้นสุด/ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth management) หนุน/มาตรการ TISA คาดหนุนเม็ดเงินเข้าหุ้นปันผลสูง
แรงซื้อก่อน XD หนุนราคาปรับตัวขึ้นในเดือนกรกฏาคม-สิงหาคมต่อเนื่องทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงใกล้จุดสิ้นสุดช่วยลดแรงกดดันต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) และคาดผ่านจุดต่ำสุดใน ไตรมาส 2/69 ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งจะหนุนรายได้ค่าธรรมเนียม
KTB, KBANK, SCB