IMH ปิดตลาดคนไข้ “มัลดีฟส์ ปูทางรองรับผู้ป่วยต่างชาติ

“โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ” เปิดตลาดคนไข้ “มัลดีฟส์” สอดรับการปรับโครงสร้างขยายพอร์ตกลุ่มต่างชาติเพิ่ม 30% หลังเจาะฐานคนไข้จากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (BRICS) อย่างรัสเซีย ก่อนหน้านี้ เล็งสร้างฐานคนไข้ต่อยอดโรงพยาบาลแห่งใหม่ “IMH SILOM International Hospital” ปูทางรองรับผู้ป่วยต่างชาติ และศูนย์มะเร็ง จ่อปั้นรายได้รวมเติบโตทะยานแบบก้าวกระโดด มั่นใจปี 2570 โกยรายได้แตะ1,500 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2569 ตั้งเป้ารายได้แตะระดับกว่า 1,000 ล้านบาท
ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH ล่าสุด ให้การต้อนรับ H.E. M.S. HUDA ALI SHAREEF อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตมัลดีฟส์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม International Center ของ โรงพยาบาล IMH สีลม และ รับฟังโครงการโรงพยาบาลใหม่ ภายใต้ชื่อ "IMH SILOM International Hospital" ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดใหญ่ รองรับคนไข้ต่างชาติ และศูนย์มะเร็ง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ (CBD) ซึ่งการมาเยี่ยมชมโรงพยาบาล ของ อุปทูตฯ และคณะในครั้งนี้ จะสร้างความมั่นใจให้คนไข้ชาวมัลดีฟส์ ที่จะเข้ามารักษากับทางโรงพยาบาล ได้เป็นอย่างดีปี 2570 ทำให้กลุ่มโรงพยาบาล IMH คาดการณ์รายได้รวมประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
1) โรงพยาบาล IMH (สำนักงานใหญ่) ซึ่งเน้นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ โดยให้บริการตรวจสุขภาพครบวงจร บริษัทและโรงงาน งานประมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น CENTRAL GROUP, AIS, HMPRO, KFC, OISHI, MAJOR, TOA, COM7, THAI, PTG ENERGY เป็นต้น โดยคาดการณ์รายได้จะมีรายได้แตะ 200 ล้านบาทต่อปี หรือสัดส่วนประมาณ 12% ของรายได้กลุ่มฯ
2) โรงพยาบาล IMH ธนบุรี ให้บริการตรวจรักษาทุกสิทธิ เน้น โครงการรัฐ เช่น CA Anywhere และประกันสุขภาพ ครอบคลุมพื้นที่ ฝั่งธนบุรี ซึ่งคาดการณ์รายได้ 300 ล้านบาท / ปี หรือสัดส่วนประมาณ 20 % ของรายได้กลุ่มฯ
3) โรงพยาบาล IMH สีลม เจาะกลุ่มลูกค้าประเภท office ย่านสีลม-สาทร ทั้ง สิทธิประกันสังคม กรมธรรม์ประกันเอกชน และเงินสด คาดการณ์รายได้ 600 ล้านบาท / ปี หรือสัดส่วนประมาณ 38% ของรายได้กลุ่มฯ
4) รพ. IMH SILOM International Hospital ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการไตรมาส 1/2570 โดยให้บริการตรวจรักษาต่างชาติ แบบ World-Class Health Care เน้น กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (BRICS) และ ประเทศสำคัญอื่นๆ เช่น บังกลาเทศ, ตะวันออกกลาง, พม่า, และ มัลดีฟส์ เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่าจะรายได้เข้ามาเฉลี่ย 480 ล้านบาท / ปี หรือประมาณ 30% ของรายได้กลุ่มฯ
“IMH SILOM International Hospital” ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดใหญ่รองรับคนไข้ต่างชาติ และศูนย์มะเร็ง ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ (CBD) โดยได้ลงนามสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี อาคาร ปิยะมิตร ซึ่งเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 6,230 ตารางเมตร”
ทั้งนี้เชื่อว่า รพ.ดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในหัวใจหลักสำคัญของกลุ่ม IMH ที่จะเป็นแลนด์มาร์ค ต่อกลุ่มคนไข้ต่างชาติ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับความสนใจ และไว้วางใจ ในการเข้ามาให้ทางรพ.ดูแลเป็นอย่างมาก และจากความได้เปรียบเรื่อง location ใกล้โรงแรมหรูชื่อดัง เช่น Shangri-La Hotel, Mandarin Oriental Hotel, Grande Centre Point Hotel เป็นต้น ใกล้แหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และที่สำคัญใกล้ ICONSIAM ห้างดังระดับเอเซีย ซึ่งถึงเป็นจุดหลักที่สำคัญ ในการดึงดูดคนไข้ให้เข้ารับการรักษา
5) โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาล IMH แบริ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแบบ และขยายขนาดโครงการ เพื่อรองรับแผน Medical Tourism ของกลุ่มฯ สำหรับรพ.ดังกล่าวอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง, ห้าง Bangkok Mall และสนามบินสุวรรณภูมิ
“แผนการขยายธุรกิจ จะส่งผลให้แนวโน้มรายได้ของกลุ่ม IMH อยู่ในทิศทาง “เติบโตแบบก้าวกระโดด” พร้อมตั้งเป้ารายได้ในปี 2569 แตะระดับเกิน 1,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2568 ที่มีรายได้ 768 ล้านบาท และคาดว่าจะมีรายได้แตะระดับกว่า 1,500 ล้านบาทในปี 2570 ตามลำดับ หลังการเปิดให้บริการของ "IMH SILOM International Hospital"