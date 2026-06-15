SA เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 7.15% – 7.45%

"ไซมิส แอสเสท"เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ แบบไม่มีประกันและแบบมีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15%, 7.30% และ 7.45% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายระหว่างวันที่ 9 – 10 และ 13 กรกฎาคม 2569 ฟากผู้บริหาระบุหุ้นกู้ทุกรุ่นจ่ายดอกเบี้ยครบตรงตามกำหนด และนำเงินไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกครั้ง เตรียมนำเงินชำระหุ้นกู้เดิม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขณะที่ “ทริสเรทติ้ง” ให้เครดิตองค์กรระดับ BB แนวโน้ม “Stable”
นายสุทธินนท์ มั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี (CFO) บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2-3 ปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน/ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.30% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ทั้งนี้ เตรียมพร้อมเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ช่วงระหว่างวันที่ 9 – 10 และ 13 กรกฎาคม 2569 (ตามกำหนดการคาดการณ์) โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ที่ระดับ “BB” แนวโน้ม “Stable”
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ผู้จัดจำหน่าย 5 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล.พาย จำกัด (มหาชน), บล.สยามเวลธ์ จำกัด และ บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.โกลเบล็ก จำกัด, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล.พาย จำกัด (มหาชน), บล.สยามเวลธ์ จำกัด, บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.บลูเบลล์ จำกัด, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นเงินสดในบัญชีหลักประกันแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอน และ /หรืออสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจะนำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฯ
"การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด ส่วนที่เหลือจะนำไปเงินทุนหมุนเวียน และใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีการวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนเพื่อสร้างผลงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้"
ทั้งนี้ SA ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยวินัยทางการเงินที่รอบคอบ โปร่งใส และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนจากหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมาสามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระ ซึ่งช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ควบคู่กับการพัฒนาโครงการคุณภาพภายใต้แนวคิด “Asset of Life” โดยล่าสุด SA ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่นักลงทุนในระยะยาว