Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.58-แข็งค่ารับกระแสบรรลุข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย มองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ ที่ระดับ 32.00-33.00 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.40-32.70 บาท/ดอลลาร์ จากระดับเปิดเช้านี้ (15มิ.ย.69)ที่ 32.58 บาทต่อดอลลาร์
“แข็งค่าขึ้น”จากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 32.71 บาทต่อดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้น เข้าใกล้โซนแนวรับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ (แกว่งตัวในกรอบ 32.56-32.78 บาทต่อดอลลาร์) ตอบรับกระแสข่าว สหรัฐฯ กับอิหร่าน ได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพ ที่จะนำไปสู่การยุติสงครามและเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ทำให้ ผู้เล่นในตลาดปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในปีนี้พอสมควร (จากโอกาสราว 80% เหลือราว 60%) ส่งผลให้ เงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง พร้อมหนุนให้ ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สู่ระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาตามคาด และความหวังต่อการเจรจาหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่าน ทำให้ผู้เล่นในตลาดทยอยปรับลดมุมมองต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในปีนี้
สำหรับสัปดาห์นี้รวมถึงในช่วงระยะสั้น เราประเมินว่า ควรจับตาพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังสหรัฐฯ กับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อนำไปสู่การยุติสงคราม พร้อมทั้งรอลุ้น การประชุมบรรดาธนาคารกลางหลัก ทั้ง BOJ FED และ BOE
สำหรับ แนวโน้มเงินบาท เรามองว่า โมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาท (USDTHB) ได้อ่อนกำลังลง ตามการปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ FED นับตั้งแต่ตลาดรับรู้รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ และล่าสุด กระแสข่าวการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน เปิดโอกาสให้ เงินบาทอาจทยอยแข็งค่าขึ้นทดสอบโซนแนวรับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยจะมีโซนแนวรับถัดไปในช่วง 32.20-32.30 บาทต่อดอลลาร์ ได้ หากผู้เล่นในตลาดทยอยตอบรับในเชิงบวกต่อพัฒนาการของสถานการณืในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทอาจถูกชะลอลงบ้าง หลังผู้เล่นในตลาดต่างรอลุ้นผลการประชุม FOMC ของ FED รวมถึงบรรดาธนาคารกลางหลักอื่นๆ (BOJ และ BOE) ขณะเดียวกัน เราประเมินว่า การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ (XAUUSD) ตอบรับข่าวข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน อาจไม่ได้ช่วยหนุนการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทมากนัก กลับกัน อาจกดดันเงินบาทได้ หากผู้เล่นในตลาดทยอยเข้าซื้อทองคำ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่อาจลดสถานะถือครองทองคำไปพอควรแล้ว ตั้งแต่ราคาทองคำปรับตัวลงหนักในช่วงก่อนหน้า
ในเชิงเทคนิคัล หากประเมินด้วยกลยุทธ์ Trend-Following เงินบาท (USDTHB) ยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลง และจะยังคงอยู่ในแนวโน้มดังกล่าว จนกว่าจะสามารถแข็งค่าทะลุโซน 32.00 บาทต่อดอลลาร์ ได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ทำให้เงินบาทอาจทยอยอ่อนค่าลงบ้าง หรืออย่างน้อยแกว่งตัว Sideways ในกรอบที่กว้าง
ในส่วนของเงินดอลลาร์นั้น เรามองว่า เงินดอลลาร์อาจทยอยอ่อนค่าลง ตอบรับกระแสข่าวสหรัฐฯ กับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพ แต่การอ่อนค่าอาจเป็นไปอย่างจำกัดได้ หลังผู้เล่นในตลาดต่างรอลุ้น ผลการประชุม FOMC ของ FED อีกทั้ง สถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจยังมีความไม่แน่นอนอยู่ จนกว่าจะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพ