แจกใบเหลืองซ้ำสอง..ดับร้อนหุ้น SMT / สุนันท์ ศรีจันทรา

มาตรการกำกับการซื้อขายขั้นที่ 1 ยังมีผลบังคับใช้อยู่ แต่หุ้นบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SMT ยังถูกลากขึ้นต่อเนื่องไม่หยุด ตลาดหลักทรัพย์จึงลงดาบซ้ำ ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายขั้นที่ 2
กำหนดให้ต้องซื้อขายหุ้นด้วยเงินสด หรือบัญชีแคชบาลานซ์ ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายหุ้น และห้ามซื้อขายหักกลับการชำระราคาภายในวันเดียว
มาตรการกำกับการซื้อขายขั้นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2569 หลังจากราคาหุ้น SMT ถูกลากขึ้นอย่างร้อนแรง ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่หนาตากว่าภาวะปกติ จากราคาหุ้นวันที่ 19 พฤษภาคมซึ่งปิดที่ 2.02 บาท ถูกลากขึ้นบวก 5 วันติด
ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่พุ่งขึ้นระดับ 500 ล้านบาท ก่อนวันที่ 26 พฤษภาคมจะปิดที่ 3.32 บาท โดยเพิ่มขึ้นรวม 1.30 บาท หรือเพิ่มขึ้น 64.35% ตลาดหลักทรัพย์จึงงัดมาตรการเพื่อดับความร้อนแรงทันที
หุ้น SMT สงบลงอยู่พักหนึ่ง แต่เริ่มมีการกระชากรอบใหม่เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน โดยราคาขึ้นมาปิดที่ 3.08 บาท เพิ่มขึ้น 8 สตางค์ และลากกันต่อโดยไม่หวั่นไหวต่อมาตรการกำกับการซื้อขาย ราคาขึ้นมาปิดที่ 3.78 บาท เพิ่มขึ้น 70 สตางค์ หรือเพิ่มขึ้น 22.73% ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่พองโต 188 ล้านบาท
ไม่มีข่าวดีหรือปัจจัยบวกใด ๆ เข้ามาหนุนราคาหุ้น SMT ราคาที่พุ่งทะยานไม่มีปัจจัยพื้นฐานเป็นแรงขับเคลื่อน และบริษัทแจ้งว่าไม่มีพัฒนาการใดที่ส่งผลต่อราคาหุ้น
โจทย์สำคัญคือ ใครลากหุ้น SMT ขึ้นมาไกลเกินกว่าปัจจัยพื้นฐาน มีนักลงทุนรายใหญ่ เจ้ามือหรือเจ้าของอยู่เบื้องหลังหรือไม่ หรือใครปล่อยข่าวล่อแมลงเม่าให้แห่เข้ามาเก็งกำไร โดยโหนกระแสหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังมาแรง
SMT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2552 เป็นผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปีติดในปี 2567 และ 2568 แต่กลับจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ต่อเนื่อง ส่วนไตรมาสแรกปีนี้ ผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 11.24 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 43.73 ล้านบาท
นายพร้อมพงศ์ ไชยสกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนทั้งสิ้น 6,768 ราย ซึ่งถือเป็นจำนวนไม่น้อย
ราคาหุ้น SMT ในรอบ 12 เดือน เคยทรุดลงต่ำสุดที่ 1.05 บาท ก่อนถูกลากขึ้นมาจนสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ 3.84 บาท ระหว่างชั่วโมงซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน
ราคาที่ถูกจุดพลุลากกันรอบใหม่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเพียง 2 ข้อสันนิษฐาน คือ ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ซึ่งใกล้จะปิดงบการเงินในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ผลกำไรอาจเติบโตสูง และมีคนรู้ข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในมาใช้แสวงหาประโยชน์เอาเปรียบนักลงทุนทั่วไป
หรือมีนักลงทุนขาใหญ่ เจ้ามือหรือเจ้าของหุ้น อาศัยกระแสหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนที่มีการเก็งกำไรอย่างร้อนแรง จุดพลุลากราคาเพื่อล่อแมลงเม่าให้เข้าไปติดกับ
แต่ตลาดหลักทรัพย์แจกใบเหลืองซ้ำเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ส่งสัญญาณเตือนภัยนักลงทุนรายย่อยให้ระวังจะถูกเผาหากเข้าไปเล่นกับความร้อนแรงของหุ้น SMT