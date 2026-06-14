14 หุ้นแกร่งราคา 1 ปี พุ่งทะลุ +40% น่าสนใจเพิ่ม!ปันผลไม่ธรรมดา

ตลาดหุ้นไทยกำลังลุ้นใกล้ระดับ 1,600 จุดอีกครั้ง กลุ่มที่น่าสนใจคือหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่า +40% ในรอบ 1 ปี เอาชนะผลตอบแทนตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ที่สำคัญ หลายบริษัทยังมีอัตราปันผลในระดับสูงเกิน3%ขึ้นไป เพิ่มความน่าสนใจในฐานะหุ้นที่ให้ผลตอบแทนรวมทั้งจากส่วนต่างราคาและกระแสเงินสดจากเงินปันผล โดยคัดมาให้ 14 หุ้น SET100 ราคาพุ่งทะลุ 40% ในรอบ 1 ปี พร้อมปันผลในระดับน่าพอใจ
1.KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +125.46%,ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +101.92 %,รอบ 1 สัปดาห์ ไม่เปลี่ยนแปลง,ล่าสุด 12 มิ.ย.ปิด 36.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 40.50/15.80 บาท,ค่า P/E 51.89เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.27%,Market Cap 43,441.76 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่+1.94% ,ถือใหญ่สุด นาย พิธาน องค์โฆษิต 15.83%, นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต 6.31 %,น.ส.พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี 0.53%
2.STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +125.17%,ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +167.72%,รอบ 1 สัปดาห์ +4.94%,ล่าสุด12 มิ.ย.ปิด 17.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 17.00/5.25 บาท,ค่าP/E 13.19 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.20%,Market Cap 25,824.36 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +2.73%,ถือใหญ่สุด บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด 19.62%,นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์(น้องสาวนายกฯอนุทิน) 4.75%,นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล(น้องชายนายกฯอนุทิน) 1.68%,บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.12%
3.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +93.96%, ตั้งแต่ต้นปี69 อยู่ที่ +29.78%,รอบ 1 สัปดาห์ -1.94%,ล่าสุด 12 มิ.ย.ปิด 88.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 92.00/43.50 บาท,ค่า P/E 10.82 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.31%,Market Cap 76,751.68 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่+84.20% ,ถือใหญ่สุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14.63%,น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน4.09%,ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 4.01%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.13%
4.AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +90.22%, ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +58.13%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.96%,ล่าสุด 12 มิ.ย.ปิด 26.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 27.75/12.40 บาท,ค่าP/E 8.16 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 4.19%,Market Cap 30,187.50 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +66.25% ,ถือใหญ่สุด นาย วิกรม กรมดิษฐ์ 26.23%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.20%
5.STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +75.41%, ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +16.30%,รอบ 1 สัปดาห์ -3.60%,ล่าสุด 12 มิ.ย.ปิด 10.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 12.20/5.10 บาท,ค่าP/E- เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 4.69%,Market Cap 30,657.43 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ -9.47% ,ถือใหญ่สุด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 50.61%,นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 4.32%,บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 3.75%
6.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +69.52%, ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +99.55%,รอบ 1 สัปดาห์ -3.78%,ล่าสุด12 มิ.ย.ปิด 8.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.60/4.14 บาท,ค่า P/E 6.96 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 7.86%,Market Cap51,830.77ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่+0.51%,ถือใหญ่สุด บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 31.74%,นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ17.94%,THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 13.98%
7.WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา1 ปี อยู่ที่ +67.11%, ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +51.83%,รอบ 1 สัปดาห์ -1.39%,ล่าสุด 12 มิ.ย.ปิด 4.98 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.20/2.80 บาท,ค่าP/E 16.30 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 4.23%,Market Cap 74,435.24 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ -27.33%,ถือใหญ่สุด น.ส.จรีพร จารุกรสกุล 23.49%,น.ส.ชัชชมนต์ อนันตประยูร(ลูกสาวจรีพร) 9.07%,นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 4.60%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง2.81%,ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 0.56%
8.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +62.44%,ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +24.78%,รอบ 1 สัปดาห์ ไม่เปลี่ยนแปลง,ล่าสุด12 มิ.ย.ปิด35.25บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 36.00/21.00 บาท,ค่า P/E 10.07 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 7.57%,Market Cap 492,656.16 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +6.18%,ถือใหญ่สุด กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 55.07%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.16%,ธนาคาร ออมสิน 0.79%
9.BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +57.69%,ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +22.39%,รอบ 1 สัปดาห์ +5.58%,ล่าสุด12 มิ.ย.ปิด 24.60 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 25.75/14.00 บาท,ค่าP/E 5.69 เท่า,ปันผล YTDปี 67อยู่ที่ 3.50%,Market Cap 42,006.12 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่+28.39% ,ถือใหญ่สุด STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 24.21%,บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 13.03%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9.46%
10.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +54.78%, ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +23.61%,รอบ 1 สัปดาห์ -3.78%,ล่าสุด 12 มิ.ย.ปิด 44.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 56.75/26.00 บาท,ค่า P/E 3.25 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 4.04%,Market Cap 99,405.68 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +456.05%,ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 45.03%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.07%,สำนักงานประกันสังคม 1.86%
11.GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +47.13%, ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +53.29%,รอบ 1 สัปดาห์ -4.48%,ล่าสุด 12 มิ.ย.ปิด 64.00บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 68.50/37.75 บาท,ค่าP/E 10.73 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.08%,Market Cap 956,149.61ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +38.88%,ถือใหญ่สุด นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี 29.28%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.72%,บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)1.52%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1.00%
12.PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +46.96%,ตั้งแต่ต้นปี69 อยู่ที่ +22.46%,รอบ 1สัปดาห์ +0.60%,ล่าสุด12 มิ.ย.ปิด 8.45 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.05/5.50 บาท,ค่าP/E9.13 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.92%,Market Cap 19,664.09 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่-14.91% ,ถือใหญ่สุด บริษัท นทลิน จำกัด 58.26%,นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 1.97%
13.CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +44.75%, ตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +18.55%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.16%,ล่าสุด12 มิ.ย.ปิด 65.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 70.50/41.00บาท,ค่าP/E 15.01 เท่า,ปันผลYTDปี 67 อยู่ที่ 3.66%,Market Cap293,964.00ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +17.59%,ถือใหญ่สุดบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด 26.21%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.49%,สำนักงานประกันสังคม 3.33%,นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 2.39%
14.M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +40.82%, ตั้งแต่ต้นปี69 อยู่ที่+13.74 %,รอบ 1สัปดาห์ -4.61%,ล่าสุด 12 มิ.ย.ปิด 20.70บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 35.25/14.20 บาท,ค่าP/E 24.37 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 4.83%,Market Cap 19,062.18 ล้านบาท,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่-30.09% ,ถือใหญ่สุด นาง ยุพิน ธีระโกเมน 19.81%,นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม 16.02%,นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน 13.36%,สำนักงานประกันสังคม 2.06%