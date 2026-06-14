KBANK คาดกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 32.10-33.10 บาท เกาะติด FOMC สัญญาณทิศทางดอกเบี้ย

ธนาคารกสิกรไทย [KBANK] มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย. 2569 ที่ระดับ 32.10-33.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม FOMC และสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยจาก Dot Plot ใหม่ของเฟด (16-17 มิ.ย.) ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กและผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนมิ.ย. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน ดัชนีราคานำเข้าและส่งออก ยอดค้าปลีก ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เดือนพ.ค.และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจเดือนพ.ค.ของจีน และอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. ของอังกฤษและญี่ปุ่น รวมถึงผลการประชุมธนาคารกลางของหลาย ๆ ประเทศ อาทิ BOJ (15-16 มิ.ย.) RBA (16 มิ.ย.) รวมถึง BI และ BOE (18 มิ.ย.)
ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 32.63 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (5 มิ.ย.)
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างสัปดาห์ 8-12 มิ.ย. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยที่ 1,557 ล้านบาทและมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 12,460 ล้านบาท (ขายสุทธิพันธบัตร 12,452 ล้านบาท และตราสารหนี้หมดอายุ 8 ล้านบาท)