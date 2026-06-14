ตลท.จัดงาน SET in the City 2026 "ฟิตสกิล ฟิตพอร์ต" รับทุกเทรนด์การลงทุน 20-21 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2026 ชวนผู้ลงทุน "เทรนทุกก้าว ฟิตทุกสกิล" พร้อมรับมือความท้าทาย เพื่อทุกเป้าหมายการลงทุน เจาะลึกทางเลือกลงทุน ครบจบในที่เดียว ทั้งหุ้นไทย หุ้นนอก พันธบัตร ทอง กองทุนรวม ฟิวเจอร์ส และออปชัน จับมือ 60 องค์กรตลาดทุน ทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นักวางแผนการเงิน สมาคมนักลงทุน ให้คำปรึกษา วางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์ พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุน รวมทั้งการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ให้ได้ทดลองและสัมผัสประสบการณ์เพื่อเป็นผู้ช่วยในการลงทุน
ภายในงาน SET in the City 2026 อัดแน่นด้วยกิจกรรมครบทุกมิติ อัปเดตเทรนด์ ปรับกลยุทธ์เนื้อหาจัดเต็ม กับ 5 เวทีสัมมนาเข้มข้น จาก 90 นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนชั้นนำ รวมกว่า 50 หัวข้อสัมมนาผ่าน "Main Stage" อัปเดตเทรนด์และเจาะลึกทุกทางเลือกการลงทุน คลอบคลุมทุกเป้าหมาย หัวข้อสัมมนาน่าสนใจ วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2569 กับการเปิด Playbook ลงทุนให้รอดและเติบโต บริหารพอร์ตให้ปลอดภัยและสร้างกำไรระยะยาว มองเกมทองยุคทรัมป์ และการออกแบบแผนเกษียณที่ใช่ในแบบตัวเอง เทคนิคใช้ AI ให้ทันเกมการลงทุน ส่วนวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2569 พบกับโอกาสในตลาดทุนไทย ล็อกเป้าสร้าง Passive Income จากหุ้นปันผล จัดพอร์ตให้แพ้ยาก เปิดเกมลงทุนให้ทันเทรนด์โลก และโอกาสและมุมมองปีทองของตลาดหุ้นไทยจริงหรือ รวมทั้งเปิด Mini Stage อัปสปีดเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือลงทุนจาก 24 โบรกเกอร์ชั้นนำ
สำหรับ Workshop เจาะลึกถึง 3 เวทีทั้ง "TFEX Workshop" เปลี่ยนมือใหม่สู่มือโปร ปั้นพอร์ต TFEX แบบ Step by Step "AI Empowered Investing Workshop" ใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุน ทันเทรนด์ลงทุนยุคใหม่ และ "Retirement Planning Workshop" วางแผนพอร์ตเกษียณอย่างมั่นใจกับผู้เชี่ยวชาญ CFP เพื่อบริหารเงินหลังเกษียณให้มั่นคงนอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้รับข้อมูลที่จัดทำขึ้นพิเศษเพื่องานนี้เท่านั้นทั้ง Stock & DR Highlight และ Broker Smart Prompt เพื่อนำประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้เลย
มหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2026 จัดขึ้นวันที่ 20-21 มิ.ย. 2569 เวลา 10.00-19.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://www.setinvestnow.com/th/setinthecity2026 พร้อมรับกระเป๋า #investnow ฟรี! และสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมภายในงาน รับของสมนาคุณและโปรโมชันพิเศษอีกมากมาย