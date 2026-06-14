บล.กสิกรฯ ให้กรอบ SET วีคนี้ 1,550-1,625 จุด จับตาประชุมเฟด-Fund Flow-ตัวเลขศก.สหรัฐ

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่าดัชนีหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ (15-19 มิ.ย. 2569) มีแนวรับที่ 1,560 และ 1,550 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,610 และ 1,625 จุด ตามลำดับ
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การประชุมเฟด (16-17 มิ.ย.) สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพ.ค. ของยูโรโซน ข้อมูลเศรษฐกิจเดือนพ.ค.ของจีน อาทิ ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ตลอดจนการประชุม BOJ และ BOE
ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,592.41 จุด เพิ่มขึ้น 0.62% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 62,378.89 ล้านบาท ลดลง 25.36% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 0.52% มาปิดที่ระดับ 217.42 จุด