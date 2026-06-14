บริษัทที่ปรึกษาลงทุนโวยถูก ก.ล.ต.ขึ้นค่าต๋ง100%

บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนฮือต้าน ก.ล.ต. ค้านขอขึ้นค่าธรรมเนียมรายปี100% จาก2.5หมื่นบาทเป็น5 หมื่นบาท อาจธุรกิจแทบไม่รอดอยู่แล้ว อ้างเจอมรสุมหุ้นตก ลูกค้าหายหน้า
แหล่งข่าวจากบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนเปิดเผยว่า บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน กำลังเคลื่อนไหวต่อต้าน การที่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็น การปรับขึ้นค่าธรรมเนียม จากปีละ25,000บาท เป็นปีละ50,00บาท เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสะท้อนต้นทุนในการกำกับดูแล รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อ โดยไม่เป็นภาระผู้ประกอบธุรกิจมากเกินควร
แหล่งข่าวกล่าวว่า บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนคือผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และจัดการเงินลงทุนส่วนบุคคล ซึ่งมีทั้งหมด21 บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจากก.ล.ต. โดยจะมีรายได้จากค่าสมาชิก การออกบทวิจัยหรือบทวิเคราะห์หุ้นจำหน่าย การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน และรายได้อื่นๆ แต่ภาวะตลาดหุ้นที่ซบเซา ทำให้รายได้ตกต่ำ และต้องควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอด
การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเป็นปีละ5 หมื่นบาท หรือเพิ่มขึ้นอีก100% บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนแทบทั้งหมดจึงไม่เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราที่สูง และไม่สอดคล่องกับสถานการณ์ลงทุนและภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังไม่เป็นธรรมต่อบริษัทที่ปรึกษาฯที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากก.ล.ต.ด้วย
เพราะบริษัทที่ปรึกษาฯอยู่ในภาวะที่ลำบาก นักลงทุนชะลอการลงทุนตลาดหุ้น หรือขาดทุนจากการลงทุน ส่งผลกระทบต่อจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการที่ลดลง บทวิเคราะห์แทบไม่มีนักลงทุนสนใจซื้อ จำนวนสมาขิกรายใหม่แทบไม่เพิ่มขึ้น และไม่สามารถจัดสัมมนาหารายได้เหมือนช่วงตลาดหุ้นเฟื่องฟู
นอกจากนั้นการโขกค่าธรรมเนียมจากบริษัทที่ปรึกษาลงทุนในราคาสูง ยังไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เพราะมีบริษัทที่ปรึกษาเถื่อนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีต้นทุนค่าธรรมเนียมแต่อย่าง ไม่ต้องอยู่ใต้กฏเกณฑ์การควบคุมที่เข้มงวดของก.ล.ต. แต่สามารถออกบทวิเคราะห์เชียร์หุ้นรายตัวได้อย่างโจ๋งครึ่ม เรียกเก็บค่าสมาชิกผ่านสื่อโซเชียลโดยเปิดเผย และจัดสัมมนาแจกหุ้นทีเด็ด เรียกเงินค่าสัมมนาสูงๆ โดยที่ไม่ถูกดำเนินคดีใดๆ