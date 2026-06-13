CMC เปิดแคมเปญ “Easy Pay” ช่วยผ่อนบ้านแทน 3 ปีแรก มูลค่าสูงสุด 1.8 แสนบาทต่อยูนิต

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC เปิดตัวแคมเปญใหม่ “CMC Easy Pay” เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินให้กับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน โดยบริษัทจะร่วมรับผิดชอบค่างวดผ่อนชำระให้ลูกค้าสูงสุด 180,000 บาทต่อยูนิต หรือเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 36 เดือน หลังโอนกรรมสิทธิ์
แคมเปญดังกล่าวเปิดให้จองพิเศษเฉพาะวันที่ 20–21 มิถุนายน 2568 ครอบคลุมโครงการพร้อมอยู่ 3 แห่ง ทั้งคอนโดมิเนียมและทาวน์โฮมในทำเลปิ่นเกล้า วงศ์สว่าง และบ้านกล้วย จังหวัดนนทบุรี
CMC ระบุว่า ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง อัตราเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อกำลังซื้อ และรายได้ที่เติบโตไม่ทันค่าครองชีพ ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากชะลอการตัดสินใจซื้อบ้าน แม้จะมีศักยภาพในการผ่อนชำระก็ตาม
บริษัทมองว่าอุปสรรคสำคัญของผู้ซื้อบ้านในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ราคาบ้านเพียงอย่างเดียว แต่เป็นภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกิดขึ้นในช่วงแรกหลังรับโอน ทั้งค่าตกแต่งบ้าน ค่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าธรรมเนียมการโอน และค่าใช้จ่ายในการย้ายเข้าอยู่อาศัย ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้นผ่อนค่างวดรายเดือน
ภายใต้โครงการ “CMC Easy Pay” บริษัทจะจ่ายค่างวดแทนลูกค้าเดือนละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 36 เดือน คิดเป็นมูลค่ารวม 180,000 บาทต่อยูนิต ส่งผลให้ภาระผ่อนชำระจริงของผู้ซื้อในช่วง 3 ปีแรกลดลงทันที
ตัวอย่างเช่น โครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ ปิ่นเกล้า–ศิริราช ซึ่งจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเริ่มต้น 2.39 ล้านบาท จากราคาปกติ 2.79 ล้านบาท หากผู้ซื้อกู้ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สิน จะมีภาระผ่อนชำระราว 11,000–13,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการ Easy Pay จะเหลือภาระจ่ายจริงเพียงประมาณ 6,000–8,000 บาทต่อเดือนในช่วง 3 ปีแรก
สำหรับโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญประกอบด้วย ชาโตว์ อินทาวน์ ปิ่นเกล้า–ศิริราช คอนโดมิเนียมสไตล์ Boutique Modern Resort ใกล้ MRT บางยี่ขันและโรงพยาบาลศิริราช พร้อมบริการรถรับส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง, เดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา–พระนครเหนือ คอนโดมิเนียมสูง 36 ชั้น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนพิบูลสงคราม จังหวัดนนทบุรี และ ชาโตว์ วิลเลจ เวสต์เกต–บ้านกล้วย ทาวน์โฮม 2 ชั้น ในย่านบ้านกล้วย ใกล้ MRT คลองบางไผ่ เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยและความเป็นส่วนตัว
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันคนจำนวนมากยังมีความต้องการเป็นเจ้าของบ้าน แต่ติดข้อจำกัดด้านสภาพคล่องทางการเงินในช่วงเริ่มต้น โดยเฉพาะภายใต้ภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
“CMC Easy Pay ไม่ใช่เพียงโปรโมชั่นลดราคา แต่เป็นการที่บริษัทตัดสินใจร่วมแบกรับภาระกับลูกค้า เพื่อช่วยให้ช่วง 3 ปีแรกของการมีบ้านเป็นช่วงเวลาที่สามารถตั้งหลักทางการเงินได้อย่างมั่นคง และทำให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยเข้าถึงได้มากขึ้น” นางสาวอนงค์ลักษณ์กล่าว
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าหรือเข้าชมโครงการได้ในวันที่ 20–21 มิถุนายนนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1172 หรือเว็บไซต์ CMC.