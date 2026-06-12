ก.ล.ต. เปิดคอร์สฟรี E-Learning ปลดล็อกข้อมูลตลาดทุนไทยผ่าน SEC Open Data

ก.ล.ต. เปิดตัวหลักสูตร E-Learning “SEC Open Data Services: ปลดล็อกศักยภาพข้อมูลตลาดทุนไทย” มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน นักวิเคราะห์ นักวิจัย นักพัฒนาระบบ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดบนแพลตฟอร์ม SEC Open Data Services ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับองค์ความรู้ สนับสนุนนวัตกรรม และเสริมศักยภาพในการตัดสินใจลงทุนด้วยข้อมูลคุณภาพ ผู้สนใจคลิกเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย บนแพลตฟอร์ม SEC E-Learning
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ด้วย ก.ล.ต. มีข้อมูลที่ได้รับจากภาคธุรกิจจำนวนมาก จึงมุ่งหวังให้มีการใช้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทุนจากแพลตฟอร์ม SEC Open Data Services ที่ ก.ล.ต. เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้พัฒนาต่อยอดได้จริง ก.ล.ต. จึงพัฒนาหลักสูตร E-Learning การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลเปิดจาก SEC Open Data Services ให้สามารถใช้งานได้อย่างเข้าใจ เชื่อมโยงบริบททางธุรกิจ และต่อยอดสู่การวิเคราะห์ งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้ทันที ช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจบนข้อมูลคุณภาพ และร่วมยกระดับตลาดทุนไทยให้ทันยุคดิจิทัล”
สำหรับหลักสูตร E-learning “SEC Open Data Services: ปลดล็อกศักยภาพข้อมูลตลาดทุนไทย” เปิดให้เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ SEC E-Learning เพื่อให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจการใช้งานแพลตฟอร์ม SEC Open Data Services ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านการเงิน การลงทุน การกำกับดูแล และข้อมูลตลาดทุนของประเทศที่ ก.ล.ต. ได้รับ โดยเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป องค์กร และนักพัฒนา เข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และสะดวก โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงข้อมูลแบบ Data Visualization การดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ PNG, CSV, Excel รวมถึงการเชื่อมต่อ SEC Open API และนับตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2565 ปัจจุบันมีการเรียกใช้ข้อมูลจาก SEC Open API ไปกว่า 1,400 ล้านครั้ง
หลักสูตร E-learning “SEC Open Data Services เปิดให้เรียนฟรีตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ใช้เวลาเรียนรวมประมาณ 1 ชม. 30 นาที ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้เชิงวิเคราะห์และเชิงเทคนิค โดยเน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการสาธิตการใช้งานจริง (Hands-on) ผ่าน 5 Modules ดังนี้
Module 1: Getting Started with SEC Open Data Services - เรียนรู้วิธีค้นหาข้อมูลพื้นฐานตลาดทุนไทย (หุ้น, ตราสารหนี้, กองทุนรวม, สินทรัพย์ดิจิทัล) การใช้ Data Visualization และวิธีดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล (PNG, CSV, Excel) เพื่อไปใช้งานต่อ
Module 2: SEC Open API (Part 1) - Business Understanding - ปูพื้นฐานการทำความเข้าใจบริบทข้อมูลและคำศัพท์ตลาดทุน (Business Terms) ผ่านกรณีศึกษากองทุนรวม เพื่อเลือกใช้ API Endpoint ได้อย่างถูกต้องและตรงจุด
Module 3: SEC Open API (Part 2) - Data Collection - ลงมือปฏิบัติจริงในการตั้งค่าบัญชีและเขียนโปรแกรมด้วย Python บน Google Colab เพื่อดึงข้อมูลดิบจากระบบ SEC Open API มาใช้งานด้วยตัวเอง
Module 4: SEC Open API (Part 3) - Data Cleansing - สวมบทบาท Data Analyst เรียนรู้เทคนิคตรวจสุขภาพข้อมูล จัดการค่าว่าง/ข้อมูลซ้ำ และรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน
Module 5: SEC Open API (Part 4) - EDA (Exploratory Data Analysis) - วิเคราะห์และค้นหาอินไซต์ข้อมูลกองทุนรวมไทย โดยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นภาพผ่านเครื่องมือ Matplotlib, Seaborn และ Plotly ในรูปแบบ Interactive Dashboard เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ที่เรียนจบครบทุกบทเรียนจะได้รับองค์ความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูลตลาดทุนอย่างครบวงจร สามารถนำไปต่อยอดในการทำงาน วิจัย หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเงินเพื่อยกระดับตลาดทุนไทยต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บนแพลตฟอร์ม SEC E-Learning