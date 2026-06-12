ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.70-แข็งค่ารับแรงคาดหวังสหรัฐฯ-อิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(12มิ.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.95 บาทดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ รับความหวังว่า สหรัฐฯ และอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพและอาจลงนามได้ในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ เงินบาทที่แข็งค่าในระหว่างวันยังสอดคล้องกับสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชียและสัญญาณฟันด์โฟลว์เข้าตลาดหุ้นไทย โดยในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิสุทธิหุ้นไทย 4,476.90 ล้านบาท แม้จะขายสุทธิพันธบัตรไทย 1,312 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.10-33.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม FOMC และสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยจาก Dot Plot ใหม่ของเฟด (16-17 มิ.ย.) ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน ดัชนีราคานำเข้าและส่งออก ยอดค้าปลีก ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เดือนพ.ค. และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจเดือนพ.ค. ของจีน และอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. ของอังกฤษและญี่ปุ่น รวมถึงผลการประชุมธนาคารกลางของหลาย ๆ ประเทศ อาทิ BOJ (15-16 มิ.ย.) RBA (16 มิ.ย.) รวมถึง BI และ BOE (18 มิ.ย.)