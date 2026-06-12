รับสร้างบ้านเข้าสู่ยุคเรดโอเชียนผลสำรวจชี้ผู้เล่นในตลาดทะลุ500ราย

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน เผยสถิติผู้ประกอบการรับวสร้างบ้านทั่วประเทศพุ่งทะลุ 493 ราย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล แชมป์แข่งเดือด นายกสมาคมฯ ชี้รับสร้างบ้านเข้าสู่ยุคเรดโอเชียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จับตาสงครามราคาระอุต่อเนื่อง
รายงานข่าวจาก สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Building Association: THBA) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่แข่งขันอยู่ในตลาดแยกตามพื้นที่รายภูมิภาคทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้นสูงถึง 493 ราย หรือเกือบ 500 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจำนวนคู่แข่งในตลาด ทว่าในอีกด้านหนึ่งกลับเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจนเข้าขั้นวิกฤต
จากการสำรวจเชิงลึกพบว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นทำเลทองที่มีการแข่งขันกระจุกตัวอยู่หนาแน่นที่สุด โดยมีผู้ประกอบการรวมกันสูงถึง 200 ราย (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีจำนวน 87 ราย และจังหวัดปริมณฑล 113 ราย)
อย่างไรก็ตามหากแบ่งตามภูมิคของประเทศพบว่า ภาคกลางมีผู้ประกอบการ 80 ราย โดยเป็นพื้นที่ที่แบรนด์ใหญ่จากกรุงเทพฯ เช่น พีดีเฮ้าส์ แลนดี้โฮม รอแยลเฮ้าส์ และซีคอน ขยายสาขาเข้ามามากที่สุด ขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า 60% ยังเป็นรายใหม่หรือรายขนาดเล็ก
ภาคเหนือมีผู้ประกอบการ 67 ราย โดยจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการแข่งขันสำคัญ มีผู้ประกอบการมากถึง 24 ราย ส่วนภาคอีสานมี 60 ราย โดยอุดรธานีโดดเด่นจากกำลังซื้อของชาวต่างชาติ ทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐานสากล
ด้านภาคใต้และภาคตะวันตกมีผู้ประกอบการรวม 49 ราย โดยหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นพื้นที่แข่งขันสูงสุดของภาคใต้ ขณะที่ภาคตะวันตกตลาดบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทเติบโตดี แต่พบผู้รับเหมาที่ไม่มีหน้าร้านใช้โซเชียลมีเดียทำตลาดเพิ่มขึ้น
ส่วนภาคตะวันออกมีผู้ประกอบการ 37 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรับเหมาทั่วไปที่ยังใช้ระบบบริหารแบบดั้งเดิม ทำให้เผชิญข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง
“จากข้อมูลภาพรวมสะท้อนว่าตลาดรับสร้างบ้านแต่ละภูมิภาคมีลักษณะการแข่งขันแตกต่างกัน ทั้งการรุกของแบรนด์ใหญ่ การเติบโตของผู้ประกอบการท้องถิ่น และความท้าทายด้านแรงงาน เทคโนโลยี และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคควรพิจารณาก่อนตัดสินใจสร้างบ้าน”
นายกTHBA ชี้ ผู้ประกอบการเลี่ยง“เรดโอเชียน”ไม่พ้น
นายนิรัญ โพธิ์ศรี นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน และกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กรุงเทพ) จำกัด กล่าวว่า การเติบโตของตลาดได้ดึงดูดทั้งทุนท้องถิ่นและทุนส่วนกลางเข้าสู่ธุรกิจจำนวนมาก และคาดว่าจะมีผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดรับสร้างบ้านไม่ได้เป็น “บลูโอเชียน” อีกต่อไป แต่กำลังเข้าสู่ภาวะ “เรดโอเชียน” หรือการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
ทั้งนี้ สิ่งที่น่าจับตาคือการเริ่มต้นของ “สงครามราคา” หลังผู้ประกอบการหลายรายใช้กลยุทธ์ลดราคาเพื่อแย่งลูกค้า ซึ่งแม้จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในระยะสั้น แต่มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้างและเสถียรภาพของธุรกิจในระยะยาว
สมาคมฯ มองว่า ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง พัฒนานวัตกรรม และสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและบริการ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางสมรภูมิตลาดรับสร้างบ้านที่กำลังร้อนแรงขึ้นทั่วประเทศ.