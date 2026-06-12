หุ้นปิดพุ่ง 20.09 จุด รับข่าวสหรัฐฯ-อิหร่านใกล้ปิดดีลสันติภาพ สัปดาห์หน้าจับตาท่าทีประธานเฟดคนใหม่

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,592.41 จุด เพิ่มขึ้น 20.09 จุด (+1.28%) มูลค่าซื้อขาย 67,381.65 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อ เคลื่อนไหวแดนบวกทั้งวัน โดยจุดสูงสุด 1,595.84 จุด และจุดต่ำสุด 1,582.26 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 291 หลักทรัพย์ ลดลง 146 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 224 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นได้ดี จากความคาดหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หลังจากที่เมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยว่าสหรัฐฯ และอิหร่านอาจลงนามในข้อตกลงสันติภาพเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯฟื้นตัวขึ้นมาแรง
นอกจากนี้ล่าสุดช่วงบ่ายมีรายงานข่าวว่า ในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ครอบคลุมถึงการที่อิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรง หนุนสินทรัพย์อื่น ๆ ฟื้นตัว นอกจากนี้ยังลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ย โดยการปรับตัวขึ้นวันนี้กระจายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว และธนาคาร
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ เนื่องจากตลาดยังมีโมเมนตัมที่ดี อย่างไรก็ตามต้องติดตามการประชุมเฟด ซึ่งคาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ย แต่ตลาดรอติดตามท่าทีประธานเฟดคนใหม่ว่าจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างไร ซึ่งจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง อาจผ่อนคลายนโยบายการเงินลง โดยให้กรอบแนวรับ 1,570 จุด และแนวต้าน 1,630 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 7,082.67 ล้านบาท ปิดที่ 363.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,673.18 ล้านบาท ปิดที่ 203.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,535.48 ล้านบาท ปิดที่ 64.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,351.81 ล้านบาท ปิดที่ 140.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,102.72 ล้านบาท ปิดที่ 366.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท